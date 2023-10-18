Нацкомісія погодила умови беззбиткової роботи ТЕС та ТЕЦ

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 18 жовтня узгодила зміни до тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне) з одночасним використанням кількох видів палива.

"Цей документ дозволяє залучити максимальну кількість внутрішньої генерації, у тому числі додаткових блоків ТЕС та ТЕЦ, до покриття попиту на електроенергію. Адже створюються умови для завантаження та беззбиткової роботи підприємств теплової генерації. Це, в свою чергу сприятиме належному проходженню енергосистемою осінньо-зимового максимуму", – прокоментували в Нацкомісії, передає Інтерфакс-Україна.

Зміни в тимчасовий порядок були розроблені НЕК "Укренерго" з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії споживачам.

Як зазначив регулятор, 22 вересня 2023 року в Міністерстві енергетики України відбулася нарада за участю представників НКРЕКП та "Укренерго", на якій було обговорено проблематику роботи теплових електростанцій та теплоелектроцентралів, які надають послуги відповідно до тимчасового порядку. За результатами наради було складено відповідний протокол, згідно з яким "Укренерго" мало підготувати та надати до НКРЕКП відповідні зміни до Тимчасового порядку.

Документ, зокрема, передбачає виплату компенсацій виробникам е/е із газу та мазуту з тарифу "Укренерго".