Польща збільшила імпорт російського скрапленого газу на 11%

За вісім місяців 2023 року обсяги імпорту скрапленого газу (LNG) в Польщу зросли на 14%, до 1,73 млн тонн. Зростання постачань відбулося за рахунок збільшення закупівель російського продукту на 11%.

Як свідчать дані SWIAD, імпорт LNG із Росії за вісім місяців збільшився з 740 тис. тонн до 819 тис. тонн, передає enkorr.

Також збільшилися постачання газу з Великої Британії, США, Нідерландів і Норвегії. Загалом із цих країн було імпортовано 256 тис. тонн продукту, це на 179 тис. тонн більше порівняно з аналогічним періодом торік,

При цьому постачання зі Швеції, яка посідає друге за обсягами місце в структурі імпорту, цього року зменшилися з 466 тис. тонн до 383 тис. тонн.

Імпорт продукту з Казахстану за вісім місяців зменшився на 5 тис. тонн, до 69 тис. тонн. Але варто зазначити, що основну частку, близько 50 тис. тонн, становили відвантаження з Оренбурзького ГПЗ.

Зростання імпортних постачань у Польщу зумовлено збільшенням експорту газу, насамперед в Україну. За вісім місяців обсяги експорту зросли з 276 тис. тонн до 439 тис. тонн, із них 279 тис. тонн було відвантажено на український ринок. Серед великих отримувачів також слід зазначити Німеччину (57 тис. тонн), Угорщину (44 тис. тонн) й Словаччину (14 тис. тонн).