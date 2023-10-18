В Україні розроблять порядок управління арештованою криптовалютою

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно із Департаментом кіберполіції, Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань розробить порядок управління цифровими активами, зокрема криптовалютами.

Перша робоча зустріч зацікавлених державних органів на тему управління арештованими цифровими активами відбулася 17 жовтня.

Учасники засідання обговорили широке коло питань, що обертається навколо проблематики управління арештованими віртуальними активами як цифровою річчю (у розумінні ст. 179 прім Цивільного кодексу України).

Було наголошено, що відсутність правового регулювання у сфері управління цифровими активами через ненабрання чинності законом України № 2074-IX "Про віртуальні активи" змушує зацікавлені сторони шукати актуальні підходи та рішення із зазначеної тематики.

Закон №2074-IX "Про віртуальні активи" Верховна Рада ухвалила ще торік у лютому, а президент підписав його у березні. Втім, закон досі не почав функціонувати, а повноцінної легалізації ринку цифрових валют не відбулося. Для набуття чинності закону потрібно було внести зміни до Податкового кодексу, чого парламент не зробив.

Нині триває робота над оновленим законопроєктом про віртуальні активи. Його можуть ухвалити наприкінці року. Регулювання в Україні, що розповсюдиться і на криптогалузь, буде побудоване на європейських нормах MiCA.

Також обговорювались наступні питання: чи можна віртуальні активи передавати в управління, хто спроможний ними управляти та як саме держава може отримати дохід від менеджменту цифрових активів.

Учасники погодились ініціювати перед Генеральною прокуратурою України створення первинного законодавчого підґрунтя для управління віртуальними активами у вигляді юстованого спільного наказу (методичної інструкції) РНБО, ГПУ, АРМА, ДКП, СБУ та ДБР. Документ, зокрема, має врегулювати питання управлінських ризиків та збереження вартості волатильних криптоактивів (Bitcoin та інших), що становить для АРМА особливий інтерес у рамках дискреції Агентства зберігати економічну цінність арештованих активів.

Окрім того, учасники домовились про координацію спільних дій у сфері конфіскації віртуальних активів, заблокованих у країнах ЄС у межах санкційного механізму.

В АРМА долали, що з другої половини 2022 року по 16 жовтня 2023 року працівники АРМА виявили та розшукали віртуальні активи фігурантів кримінальних проваджень на орієнтовну суму 223 531 USDT (USDt Tether – прив'язаний до долара США стейблкоїн, що випускається компанією Tether Holdings Limited. Станом на серпень 2023 року є найбільшим за капіталізацією активом сегмента). За той самий період Агентство спрямувало на адреси криптовалютних бірж понад 19 запитів.

Загалом, у 2023 році АРМА інтенсифікувало співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу для обміну інформацією. Агентство отримує ідентифікаційні дані власників криптовалютних гаманців та інформацію щодо операцій по них. Кооперація з криптовалютними майданчиками дозволяє АРМА встановлювати факти існування цифрових та віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень.