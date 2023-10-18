Єврокомісія оновила рекомендації для збереження безвізу Україною

Україна продовжує виконувати умови для функціонування безвізового режиму з Європейським союзом, але має активізувати свої зусилля у кількох напрямках.

Про це йдеться у шостому звіті Європейської комісії про моніторинг безвізового режиму ЄС з Україною, Албанією, Боснією та Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією, а також Грузією та Молдовою, повідомляє Європейська правда.

"Загалом Україна продовжує виконувати критерії візової лібералізації та вжила заходів для виконання деяких попередніх рекомендацій Єврокомісії. Однак необхідні подальші зусилля, де це можливо в нинішніх умовах", – йдеться у документі.

Зокрема, у Єврокомісії вказують, що подальшого вирішення потребують такі питання:

узгодження візової політики України зі списком третіх країн, з якими у ЄС діє візовий режим, зокрема щодо країн, які становлять загрозу для Євросоюзу через нелегальну міграцію або безпеку;

продовження зусиль у боротьбі з організованою злочинністю, приділяючи особливу увагу протидії контрабанді вогнепальної зброї та наркотиків, незважаючи на виклики, пов'язані з війною;

продовження зусиль у боротьбі з корупцією, зокрема шляхом ухвалення плану дій з імплементації Стратегії розшуку та повернення активів на період з 2020 по 2025 рік та внесення поправок до закону про AРMA, який регулює порядок розпоряджання заарештованими активами.

У звіті зазначається, що Україна загалом дотримується міжнародних документів і стандартів у сфері прав людини, тоді як українські громадяни серйозно постраждали від широкомасштабних порушень основоположних прав з боку Росії.

"Воєнний стан був запроваджений на початку повномасштабного російського вторгнення, обмежуючи права і свободи, хоча він залишався значною мірою пропорційним реальним потребам і застосовувався з обережністю, підтримуючи хороший рівень свободи вираження поглядів, незважаючи на обмеження медіа-середовища", – йдеться у звіті.

Водночас у Єврокомісії відзначили значне зменшення випадків дискримінації меншин, у тому числі осіб, які належать до ЛГБТІК+ спільноти, антисемітських актів та національних меншин.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами у лютому 2017 року. Він передбачає п’ять підстав для призупинення безвізу, чотири з них стосуються міграції. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.

18 жовтня Єврокомісія запропонувала переглянути чинний механізм призупинення безвізових режимів у бік посилення.