Мінекономіки планує запустити сервіс бронювання працівників від мобілізації через "Дію"

Міністерство економіки розробило попередній проєкт постанови Кабміну, яка встановалюватиме порядок роботи сервіс "єБронювання".

Як повідомили у пресслужбі міністерства, наразі проєкт документа погоджують з органами центральної влади, Пенсійним фондом, Податковою службою та бізнесом, пише українська редакція Forbes.

"Міністерство економіки налаштоване на запуск "єБронювання" до кінця 2023 року", – повідомили у пресслужбі міністерства.

У Мінекономіки уточнили, що за реалізацію технічної частини сервісу відповідає Мінцифри. При цьому запускати окремий застосунок чи платформу для "єБронювання" не планують, а доступ до сервісу здійснюватиметься через "Дію".

Водночас у міністерстві наголосили, що для запуску нового сервісу насамперед потрібно погодити регуляторні акти, які регулюватимуть його роботу. Ключове – погодження постанови Кабміну, яка регулюватиме роботу "єБронювання", з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податківцями, бізнесом тощо.

Там додали, що остаточну версію механізму ще не погоджено. При цьому чинні правила бронювання диджиталізація процедури не змінить, додали у Мінекономіки.

Попередньо, через "єБронювання" керівники підприємства зможуть дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ. Якщо ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, можна буде перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо.

Якщо людина потрапляє під усі критерії бронювання, отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року. Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць. За цей час людина має звернутись у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія зможе повноцінно забронювати такого працівника.

Після запуску "єБронювання" заброньовані отримуватимуть не паперовий витяг із наказу Мінекономіки, а витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься при перетинанні кордону тощо.

Як повідомлялося, у липні стало відомо, що Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації готують механізм електронного бронювання працівників від мобілізації.

Станом на липень в Україні налічувалося 4000 критично важливих підприємств, які забронювали понад 500 000 військовозобовʼязаних. Однак українські ІТ-компанії станом на початок жовтня забронювали лише 3400 працівників, хоча загальна кількість ІТ-спеціалістів складає орієнтовно 300 тисяч.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників. Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.