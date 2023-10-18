Мінекономіки залучить штучний інтелект до розмінування території України

Міністерство економіки вже сформувало цілісну стратегію інформаційного менеджменту гуманітарного розмінування території України, яка базується на data-орієнтовному підході. Допомагатиме втілити задумане американська технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.

Як повідомляє Міністерство економіки, демоверсія проєкту була представлена на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.

"Завдяки штучному інтелекту ми аналізуватимемо big data, щоб ухвалювати якісні рішення, розставляти пріоритети, достеменно розуміти потреби і те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі. Зокрема, система зможе проаналізувати дані щодо потенційно замінованих територій, поєднати їх із даними з додаткових джерел, наприклад, щодо обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та сформувати варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування", – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, впровадження інформаційної системи дозволить оперативно аналізувати рішення та дії в сфері гуманітарного розмінування, коригувати їх, удосконалювати підходи до очищення українських земель, покращувати та прискорювати процеси.

Сформований Мінекономіки стратегічний підхід до інформаційного менеджменту дозволятиме якісніше визначати пріоритети у розмінуванні земель, залучити експертне середовище, яке працює у сфері інновацій, до гуманітарного розмінування.

Наявність аналітичного дашборду та інтерактивного помічника, що у реальному часі генерує дані для ухвалення управлінських рішень, допоможе всім дотичним до розмінування структурам працювати в цій сфері більш ефективно.

Раніше повідомлялося, що з початку поточного року обстежено понад 225 тис. гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.