Одразу чотири енергоблоки ТЕС вивели в ремонт, – "Укренерго"

Станом на ранок 19 жовтня одразу три блоки на теплових електростанціях були зупинені для аварійного ремонту, ще один – для планового.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Попри це електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів", – наголосили у компанії.

Крім того, "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів.

"Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", – уточнили енергетики.

Як повідомлялося, унаслідок нічних ракетних ударів пошкоджено лінії електропередачі у двох областях – на Харківщині та Миколаївщині. Загалом, унаслідок обстрілів є знеструмлення у восьми областях.

ремонт (1515) ТЕС (679) електроенергія (4352) Укренерго (2040)
В смислі "якщо не буде обстрілів"?)) А чого б це обстрілами не бути? Ну не все ж населення дибіли, - що ви за чуш говорять ті владні енергетики.
Це рівноцінно, якби сказати "Всі українці розбагатіють, якщо у них будуть гроші".
Це вже в Україні свій такий лексикон поширюється? Ржали над руснею - доржались. П.с. пам'ятаю, як почався екстац в Україні,всі ржали, що на рашці заборонили табло обмінників з курсом валют.... Ну ііі...????
19.10.2023 12:09 Відповісти
Це про те, що ми готові до зими на 100%?
19.10.2023 12:26 Відповісти
Саме час прийшов. Залізобетонна система зе-управління. Поки грім не вдарить, Зельониє дупами не зашевелять.
19.10.2023 12:46 Відповісти
Та ладна! А чому у Києві відключення у спальних районах почались??? Вже час світла немає.
19.10.2023 12:58 Відповісти
Тестують реакцію населення.
Чи будуть кричати,як минулого року,«нам і вдвічі тариф піднімайте,аби світло було»...
19.10.2023 13:02 Відповісти
Щось рано. Треба було у розпал зими це робити.
19.10.2023 13:21 Відповісти
аварійний ремонт після атаки іскандерами.
19.10.2023 13:26 Відповісти
1 масована атака балістикою і одразу 3 блоки ТЕС пішли на аварійний ремонт....
купуйте сонячні панелі та інвертори поки вони дешеві та є в наявності, ця зима буде складною.
19.10.2023 13:25 Відповісти

