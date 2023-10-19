Одразу чотири енергоблоки ТЕС вивели в ремонт, – "Укренерго"
Станом на ранок 19 жовтня одразу три блоки на теплових електростанціях були зупинені для аварійного ремонту, ще один – для планового.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Попри це електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів", – наголосили у компанії.
Крім того, "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів.
"Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", – уточнили енергетики.
Як повідомлялося, унаслідок нічних ракетних ударів пошкоджено лінії електропередачі у двох областях – на Харківщині та Миколаївщині. Загалом, унаслідок обстрілів є знеструмлення у восьми областях.
Це рівноцінно, якби сказати "Всі українці розбагатіють, якщо у них будуть гроші".
Це вже в Україні свій такий лексикон поширюється? Ржали над руснею - доржались. П.с. пам'ятаю, як почався екстац в Україні,всі ржали, що на рашці заборонили табло обмінників з курсом валют.... Ну ііі...????
Чи будуть кричати,як минулого року,«нам і вдвічі тариф піднімайте,аби світло було»...
купуйте сонячні панелі та інвертори поки вони дешеві та є в наявності, ця зима буде складною.