Одразу чотири енергоблоки ТЕС вивели в ремонт, – "Укренерго"

Станом на ранок 19 жовтня одразу три блоки на теплових електростанціях були зупинені для аварійного ремонту, ще один – для планового.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Попри це електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів", – наголосили у компанії.

Крім того, "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів.

"Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", – уточнили енергетики.

Як повідомлялося, унаслідок нічних ракетних ударів пошкоджено лінії електропередачі у двох областях – на Харківщині та Миколаївщині. Загалом, унаслідок обстрілів є знеструмлення у восьми областях.