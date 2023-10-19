Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік у першому читанні
Верховна Рада схвалила законопроєкт №10000 "Про державний бюджет України на 2024 рік" у першому читанні.
Це рішення підтримали 285 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Документ передбачає доходи держбюджету у 2024 році у сумі 1 746,3 млрд грн, видатки – у сумі 3 308,9 млрд грн, дефіцит – у сумі 1 593,6 млрд грн.
"Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Це перше читання бюджету... Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування", – уточнив депутат.
Як повідомлялося, під час розгляду законопроєкту про держбюджет у першому читанні були враховані всі поправки, схвалені Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада розпочала розглядати проєкт державного бюджету на 2024 рік. До 20 жовтня його мали ухвалити у першому читанні.
- Сёма, а в шоке!
- А за сократить дифсит шо имеете сказать?
- От шоб нет так да но сокращение это больно для слуг народа и лично президента.
- С чего имеете такой пессимизм?
- Сёма, если сократить дефицит то с чего таки слуги народа будут харчеваться и президенту новую развлекуху на самолёт тогда поставят?
Але це не завадило залишити лайномарафон і серіали, знов обібрати армію і підсилити своїх тилових псів. А що ви хотіли? Все для палаців і фіга халупам. Їж-те.