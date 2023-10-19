БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 315 9

Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік у першому читанні

гривня,бюджет,гроші,інфляція

Верховна Рада схвалила законопроєкт №10000 "Про державний бюджет України на 2024 рік" у першому читанні.

Це рішення підтримали 285 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документ передбачає доходи держбюджету у 2024 році у сумі 1 746,3 млрд грн, видатки – у сумі 3 308,9 млрд грн, дефіцит – у сумі 1 593,6 млрд грн.

"Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Це перше читання бюджету... Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування", – уточнив депутат.

Як повідомлялося, під час розгляду законопроєкту про держбюджет у першому читанні були враховані всі поправки, схвалені Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада розпочала розглядати проєкт державного бюджету на 2024 рік. До 20 жовтня його мали ухвалити у першому читанні.

Автор: 

ВР (2926) держбюджет (1643) держборг (1120) парламент (1979)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дупа , а не бюджет, зелені покидьки ще сміють пащу розкривати на союзників ,які фактично утримують країну
показати весь коментар
19.10.2023 12:54 Відповісти
- Мойша ви таки имеете шото сказать за нехилый такой себе дифсит бюджета?
- Сёма, а в шоке!
- А за сократить дифсит шо имеете сказать?
- От шоб нет так да но сокращение это больно для слуг народа и лично президента.
- С чего имеете такой пессимизм?
- Сёма, если сократить дефицит то с чего таки слуги народа будут харчеваться и президенту новую развлекуху на самолёт тогда поставят?
показати весь коментар
19.10.2023 12:55 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2023 12:56 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2023 12:58 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2023 12:59 Відповісти
Без союзників і їхньої підтримки нам не витягнути.
показати весь коментар
19.10.2023 13:04 Відповісти
Шикарний бюджет, нічого не скажеш. От тільки з дохідною частиною повна дупа.
Але це не завадило залишити лайномарафон і серіали, знов обібрати армію і підсилити своїх тилових псів. А що ви хотіли? Все для палаців і фіга халупам. Їж-те.
показати весь коментар
19.10.2023 13:08 Відповісти
Якщо б усі чесно платили податки, то і дефіциту не було б.
показати весь коментар
19.10.2023 13:17 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2023 13:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 