Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік у першому читанні

Верховна Рада схвалила законопроєкт №10000 "Про державний бюджет України на 2024 рік" у першому читанні.

Це рішення підтримали 285 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документ передбачає доходи держбюджету у 2024 році у сумі 1 746,3 млрд грн, видатки – у сумі 3 308,9 млрд грн, дефіцит – у сумі 1 593,6 млрд грн.

"Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Це перше читання бюджету... Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування", – уточнив депутат.

Як повідомлялося, під час розгляду законопроєкту про держбюджет у першому читанні були враховані всі поправки, схвалені Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада розпочала розглядати проєкт державного бюджету на 2024 рік. До 20 жовтня його мали ухвалити у першому читанні.