Рада підвищить податок на прибуток для банків удвічі
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків".
Відповідний законопроєкт №9656д у першому читанні підтримали 247 нардепів,, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Документ передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків з 18% до 36% протягом 2024-2025 років, без права зарахування збитків минулих періодів.
У проєкті держбюджету на 2024 рік враховано додаткові надходження від прийняття цього закону у сумі 9,9 млрд грн.
Нагадаємо, наприкінці серпня низка народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачав запровадження оподаткування у 2024-2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року.
Однак голова Національного банку Андрій Пишний хоча і підтримав ідею додаткового оподаткування банків у якості тимчасового кроку під час війни, проте запропонував на 2023-2024 роки підвищити ставку податку на прибуток банків, замість запропонованого депутатами оподаткування чистого відсоткового доходу.
За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами – 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.
чи ти з тих хто думає що банк може давати кредит в 5-7-9% коли облікова ставка 22 а інфляція 14
та чи показуватимуть вони прибуток? офіційно...
Финансовый год начинается 1 января, а значит изменения на 2024 г. надо было внести до 1 июля 2023 г.
Но откуда это знать Гетманцеву и нардепам!?
П.С.
Банкиры идут в суд и посылают нардепов на весь 2024 г.
перерахував на другу картку 100, заплати 15.
розрахувався за проїзд 8 грн, заплати 2 грн.
чи ви вирішили, що банки будуть собі в збиток працювати?
Гетманцев Данило Олександрович - Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
ну, до чого тут гетьманцев?
Так що цей податок сплачуватиме населення.
Ну хоч поржали?
це кредити будуть під 150%,
який буде прибуток?? та ще й ніякого розвитку
вони хочуть ще добити банківську сферу. Ці слуги зе ******. Як так можна... ще під час війни