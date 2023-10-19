БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада підвищить податок на прибуток для банків удвічі

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків".

Відповідний законопроєкт №9656д у першому читанні підтримали 247 нардепів,, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документ передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків з 18% до 36% протягом 2024-2025 років, без права зарахування збитків минулих періодів.

У проєкті держбюджету на 2024 рік враховано додаткові надходження від прийняття цього закону у сумі 9,9 млрд грн.

Читайте також: Рада повернеться до питання вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів у листопаді, – Гетманцев

Нагадаємо, наприкінці серпня низка народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачав запровадження оподаткування у 2024-2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року.

Однак голова Національного банку Андрій Пишний хоча і підтримав ідею додаткового оподаткування банків у якості тимчасового кроку під час війни, проте запропонував на 2023-2024 роки підвищити ставку податку на прибуток банків, замість запропонованого депутатами оподаткування чистого відсоткового доходу.

За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами – 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.

+10
А банки плату за послуги підвищать,за рахунок було 100грн,тепер долізло до 225грн,значить буде 300грн.
19.10.2023 13:55 Відповісти
+6
"шоб корова давала більше прибутку її треба менше годувати і частіше доїти" (С) трускавецькі курси зелених економістів.
19.10.2023 14:14 Відповісти
+5
Изменения в налоговый кодекс должны вноситься за пол года до начала финансового года!
Финансовый год начинается 1 января, а значит изменения на 2024 г. надо было внести до 1 июля 2023 г.
Но откуда это знать Гетманцеву и нардепам!?
П.С.
Банкиры идут в суд и посылают нардепов на весь 2024 г.
19.10.2023 14:39 Відповісти
А банки плату за послуги підвищать,за рахунок було 100грн,тепер долізло до 225грн,значить буде 300грн.
19.10.2023 13:55 Відповісти
ну так. І ще знизять ставки по депозитах. Гетьманцев лікуєт.
19.10.2023 14:31 Відповісти
хто в темі той знає що найбільше банки наварили на "пільгових" кредитах
19.10.2023 14:51 Відповісти
а ти мабуть в темі? То поясни, як саме? Якщо ставка на "пільгові" кредити обмежена умовами програми.
19.10.2023 16:56 Відповісти
"Держава" покриває недоотриману вигоду "відсотки" банкам.
чи ти з тих хто думає що банк може давати кредит в 5-7-9% коли облікова ставка 22 а інфляція 14
19.10.2023 19:37 Відповісти
Я з тих, хто видає кредити за програмою 5-7-9 і має уявлення про дохідність таких кредитів для банків. Так, держава компенсує різницю.. Але по-перше робить це з затримкою, по-друге загальна дохідність такого кредиту для банку є нижчою від "непрограмних" кредитів.
20.10.2023 09:57 Відповісти
працюєте в приваті ?
20.10.2023 11:41 Відповісти
Ні, в іншому, недержавному банку
20.10.2023 11:44 Відповісти
а банки стануть не прибутковими... ото податків наберете...
19.10.2023 14:06 Відповісти
а куди ти зараз без банку, нікуди, все ляже на плечі клієнтів, точніш їх гаманець, зараз переказ на карту комісія 4% а буде 8, платіжка 3 грн. буде 6 і так на всьому,
19.10.2023 17:00 Відповісти
банки нікуди не подінуться. і комісії під цей шум піднімуть...
та чи показуватимуть вони прибуток? офіційно...
19.10.2023 17:45 Відповісти
значить доляр піде удвічі, комуналка за послуги удвічі квитанції, ну і прочая прочая прочая!!! Ой радуйся земле, Рік новий наступає.
19.10.2023 14:10 Відповісти
"шоб корова давала більше прибутку її треба менше годувати і частіше доїти" (С) трускавецькі курси зелених економістів.
19.10.2023 14:14 Відповісти
Изменения в налоговый кодекс должны вноситься за пол года до начала финансового года!
Финансовый год начинается 1 января, а значит изменения на 2024 г. надо было внести до 1 июля 2023 г.
Но откуда это знать Гетманцеву и нардепам!?
П.С.
Банкиры идут в суд и посылают нардепов на весь 2024 г.
19.10.2023 14:39 Відповісти
боневтік, якщо ти не вкурсі, йуризд, тому він краще знає.
19.10.2023 17:01 Відповісти
воно то так, навіть роз'яснення КС є з цього приводу , але всі болт ложили, особливо шмаркляві.
19.10.2023 17:02 Відповісти
вот ведь твари, а про налог на взятки ни слова?
19.10.2023 15:19 Відповісти
тепер: зняв 100 своїх грн, готівкою, заплати банку 30 грн.
перерахував на другу картку 100, заплати 15.
розрахувався за проїзд 8 грн, заплати 2 грн.
чи ви вирішили, що банки будуть собі в збиток працювати?
19.10.2023 15:57 Відповісти
Но виноват все-равно Гетьманцев.
19.10.2023 16:11 Відповісти
нєнє!
Гетманцев Данило Олександрович - Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
ну, до чого тут гетьманцев?
19.10.2023 16:17 Відповісти
Да наплевать. Виноват Гетманцев и точка!))
19.10.2023 16:22 Відповісти
перекладывают из одного кармана в другой.
19.10.2023 16:30 Відповісти
До того часу ще треба дожити, бо зараз влада добє банківську систему заявими про арешти рахунків чоловіків (всі розуміємо, що почнуть робити люди). Влада придурків. Просруть все.
19.10.2023 17:40 Відповісти
А фото - півлітрові банки.
19.10.2023 17:52 Відповісти
Це не на банки податок, бо банки перекладуть цей податок на клієнтів.
Так що цей податок сплачуватиме населення.
Ну хоч поржали?
19.10.2023 18:25 Відповісти
шо за дибіли там сидять,
це кредити будуть під 150%,
який буде прибуток?? та ще й ніякого розвитку
19.10.2023 22:25 Відповісти
Дебіли. Це якийсь САБОТАЖ 🤬🤬🤬
вони хочуть ще добити банківську сферу. Ці слуги зе ******. Як так можна... ще під час війни
20.10.2023 05:09 Відповісти
Рада підвищить прибуток на податок банкам вдвічі.Банки вдвічі знизять депозити на вклади і вдвічі збільшать відсоток на займи.Кількість клієнтів по займам і вкладам вдвічі зменшиться.В результаті залишаться дві незмінні величини - прибуток державі від банків і кількість ідіотів в Раді...
20.10.2023 10:05 Відповісти

