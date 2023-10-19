Фінляндія почала блокувати продаж нерухомості росіянам через загрозу безпеці

Міністерство оборони Фінляндії заблокувало перші три угоди з продажу нерухомості покупцям з-за меж ЄС з міркувань безпеки.

Як повідомляється на сайті міністерства, 17 жовтня Міноборони відмовилося дозволити продаж двох об’єктів у Руоколахті та одного в Кітее.

"Що стосується операцій з нерухомістю в Руоколахті, одна була здійснена приватними особами, а друга – компанією, тоді як угода в Кітее була здійснена приватною особою. І приватні особи, і фактичні бенефіціари компанії є громадянами Росії", – зазначається у повідомленні.

Міністерство оборони аргументує такі рішення тим, що придбання нерухомого майна може перешкоджати організації національної оборони та захисту територіальної цілісності Фінляндії.

Як повідомлялося, уряд Фінляндії також планує спростити процедуру вилучення нерухомості, що належить росіянам.