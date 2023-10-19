Виробництво молока цьогоріч впаде ще на 300-400 тисяч тонн, – Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує цьогорічне скорочення виробництва молока на рівні 300-400 тис. тонн.

"У 2022 році майже на один млн тонн зменшилося виробництво молока. Згідно з прогнозом на 2023 рік – скорочення буде на рівні 300-400 тис тонн. У промисловому виробництві очікується зростання на 100-150 тис тонн. Це позитивні сигнали, що попри великі складнощі молочний сектор впевнено розвивається", – сказав перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Він також додав, що впровадження європейських норм в українське законодавство в сфері молочної галузі – гарна перспектива для розширення успішної практики експорту в ЄС, а також шлях до підвищення якості продукції.

За його словами, завдання держави – адаптувати законодавство до європейського нормативного поля, а також надати підтримку агровиробникам. Зокрема, фінансову – виробники молока можуть отримати грант до 8 млн грн на переробку сировини. Крім того, проводяться інформаційно-консультативні тренінги.

"Україна має досвід успішного експорту молочної продукції в ЄС. Після адаптації українського законодавства до норм ЄС цей ринок буде розширюватися. Також велику користь отримає український покупець, який споживатиме безпечну і якісну продукцію", – зазначив Висоцький.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2023 року Україна експортувала 7,33 тис. тон молочних продуктів на суму $14,05 млн. Порівняно до серпня поточного року натуральні обсяги експорту скоротилися на 30%, а грошова виручка зменшилась на 43%.