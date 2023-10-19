Фінляндія закінчила технічне розслідування пошкодження підводного газогону до Естонії

Поліція Фінляндії 19 жовтня оголосила, що завершила технічну частину розслідування розгерметизації газопроводу Balticconnector – огляд місця пошкодження, після чого передала зібрані докази для аналізу.

Про це йдеться в заяві поліції, передає Європейська правда.

Під час технічної частини слідства фінські правоохоронці співпрацювало з Прикордонною службою та Силами оборони – зокрема для кількох занурень на пошкоджену ділянку на глибині кількох десятків метрів.

Хоча технічне розслідування аварії Balticconnector завершилось, у районі пошкодження далі перебуватимуть слідчі та інші органи влади. Далі правоохоронці продовжать розслідування на території довкола місця пошкодження.

Зразки, зібрані під час слідчих дій, передадуть до Центральної криміналістичної лабораторії кримінальної поліції Фінляндії для аналізу, додали в повідомленні.

Як повідомлялося, фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland 8 жовтня повідомив про перекриття газогону Balticconnector між Естонією та Фінляндією через підозру в можливому витоку газу.

Уже 10 жовтня знайшли місце пошкодження. Як заявили фінські прикордонники, йдеться не про витік, а явне пошкодження газопроводу.

Естонсько-фінський спільний газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".