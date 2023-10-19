Антимонопольний комітет дозволив одному з найбільших виробників цукру в Україні купити ще один завод

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Радехівський цукор" (Львівська область) придбати активи ПрАТ "Гнідівський цукровий завод" (Волинська область).

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 19 жовтня, повідомляється на сайті регулятора.

"Надано дозвіл на концентрацію у вигляді придбання товариством з обмеженою відповідальністю "Радехівський цукор" активів приватного акціонерного товариства "Гнідівський цукровий завод", – сказано в повідомленні АМКУ.

Раніше АМКУ у ході розгляду справи про придбання ТОВ "Радехівський цукор" активів ПрАТ "Гнідавський цукровий завод" виявив підстави для заборони концентрації, проте покупець надав деталізовані зобов'язання, які мінімізують вплив угоди на ринок цукру в Україні.

Читайте також: Експорт українського цукру став одним з найбільших за всю історію

"Гнідавський цукровий завод" – підприємство з виробництва цукру, розташоване у Луцьку. Завод може переробляти до 6 тис. тонн цукрових буряків на добу і випускає продукцію під торговою маркою "Солодко". Кінцевими бенефіціарними власниками заводу вказані Ярослав Галькевич і Євген Макара.

ТОВ "Радехівський цукор" – один з найбільших виробників цукру в Україні з виробничими потужностями у Радехові (Львівська область), Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі (усі - Тернопільська область).

За даними на сайті компанії, "Радехівський цукор" входить до групи компаній Pfeifer & Langen Investments (Польща), яка крім українського активу володіє п'ятьма цукровими заводами в Німеччині, частками в підприємствах у Польщі, Румунії, Італії, Угорщині, Словенії та Чехії. Кінцевим бенефіціаром ТОВ є Володимир Матковський.