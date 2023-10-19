"Вкрадена спадщина": НАЗК оприлюднило перелік викрадених Росією культурних цінностей

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило новий розділ "Викрадена спадщина" в межах проекту "Війна і мистецтво", який має запобігти незаконній торгівлі предметами мистецтва та старовини, що були викрадені російськими окупантами в Україні під час війни.

Як повідомляється на сайті НАЗК, ця база вже налічує 245 культурних об’єктів.

"Єдина база культурних цінностей, викрадених під час війни з українських приватних і державних колекцій дозволить кожному долучитися до цієї перемоги. Наше з вами спільне завдання – знайти кожен, вкрадений РФ маленький шматок культурної спадщини світу та повернути його", – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Він нагадав, що РФ систематично грабує та знищує культурну спадщину України, зокрема памʼятки археології та музейні цінності. Викрадені культурні цінності переміщуються територією РФ, стають частиною виставок, приватних колекцій росіян, предметами досліджень різних інституцій.

Документування, публікація і поширення фактів про такі предмети та їх незаконне походження має суттєво обмежити можливості для їх незаконного обігу, а такождопомогти повернути їх під контроль України.

У розділі "Викрадена спадщина", окрім зображення кожного об’єкта та інформації про нього, можна також дізнатися і про обставини його крадіжки. З розділом можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомлялося, раніше НАЗК опублікувало перелік творів мистецтва, що знаходяться у приватній колекції російського олігарха Романа Абрамовича, яку він намагається приховати від санкцій. Загалом у перелік увійшли 367 творів мистецтва, які оцінюються у майже $1 мільярд.