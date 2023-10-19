Євросоюз остаточно продовжив режим тимчасового захисту для українських біженців

Європейський Союз 19 жовтня завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Європейська правда.

Режим тимчасового захисту дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема доступом до житла й ринку праці, медичною допомогою, а для дітей – здобувати освіту.

Механізм тимчасового захисту був активований 4 березня 2022 року і автоматично продовжений на один рік.

Наприкінці вересня Рада міністрів ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що частка українських біженців, які хотіли б залишитися на новому місці проживання за кордоном, за трохи менше року зросла з 8% до 18%.