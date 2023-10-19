БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Євросоюз остаточно продовжив режим тимчасового захисту для українських біженців

біженці

Європейський Союз 19 жовтня завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Європейська правда.

Режим тимчасового захисту дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема доступом до житла й ринку праці, медичною допомогою, а для дітей – здобувати освіту.

Механізм тимчасового захисту був активований 4 березня 2022 року і автоматично продовжений на один рік.

Наприкінці вересня Рада міністрів ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що частка українських біженців, які хотіли б залишитися на новому місці проживання за кордоном, за трохи менше року зросла з 8% до 18%.

Вони вже не біженці
19.10.2023 22:56 Відповісти
а хто?..
чужа країна - як мачуха
20.10.2023 00:46 Відповісти
Німеччина дала переселенцю захист, житло та роботу.
Батьківщина-три дулі.
То хто там мачеха???
20.10.2023 10:40 Відповісти
У тебе Батьківщина там, де дупа в теплі?.. Чи це щось набагато більше, глибше і важливіше, емоції, а не просто слово.
Щодо Німеччини, то вона тримає три дулі в кишені:
- захист тимчасовий, житла немає або дороге (в країні вже зараз не вистачає 800 тисяч квартир, тенденція до погіршення), а зарплати переселенців зазвичай не набагато вищі від прожиткового мінімуму. Як не крути, але українці тут чужі.
20.10.2023 16:34 Відповісти
Вони не політичні біженці, і не громадяни. Просто сміття, якому дали тимчасовий захист.
20.10.2023 08:04 Відповісти
Ура патріоти плюючі по радянському в спини емігрантів з заздрощів є причиною чому весь час Україна програвала в минулому і чому в ній були популярні російські ідеї більшовиків "отнять і поділіть". Вони точна копія середньостатитичного ватника з Росії. Місце таким урапатріотам вишиватникам на звалищі історії якщо звичайно Україна не хоче весь час наступати на граблі минулого.
20.10.2023 09:27 Відповісти

