Євросоюз остаточно продовжив режим тимчасового захисту для українських біженців
Європейський Союз 19 жовтня завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Європейська правда.
Режим тимчасового захисту дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема доступом до житла й ринку праці, медичною допомогою, а для дітей – здобувати освіту.
Механізм тимчасового захисту був активований 4 березня 2022 року і автоматично продовжений на один рік.
Наприкінці вересня Рада міністрів ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року.
Раніше повідомлялося, що частка українських біженців, які хотіли б залишитися на новому місці проживання за кордоном, за трохи менше року зросла з 8% до 18%.
чужа країна - як мачуха
Батьківщина-три дулі.
То хто там мачеха???
Щодо Німеччини, то вона тримає три дулі в кишені:
- захист тимчасовий, житла немає або дороге (в країні вже зараз не вистачає 800 тисяч квартир, тенденція до погіршення), а зарплати переселенців зазвичай не набагато вищі від прожиткового мінімуму. Як не крути, але українці тут чужі.