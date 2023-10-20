БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
З українців зібрали понад 10 мільярдів "податку на Google", – Гетманцев

ндс,google,гетманцев

За час дії норми про сплату так званого "податку на Google" і станом на початок жовтня 2023 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету 10,2 млрд грн "податку на Google", який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"За час дії відповідної норми Податкового кодексу України (станом на 1 жовтня) платниками ПДВ зареєструвалися 98 нерезидентів-надавачів цифрових послуг, якими до Державного бюджету сплачено еквівалент 10,2 млрд грн", – зазначив він.

Зокрема, минулого року було сплачено 4,3 млрд грн, у 2023 році і станом на початок жовтня – 5,9 млрд грн.

За словами нардепа, найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix. Їхні обсяги сплати навіть демонструють позитивну динаміку. Зокрема, у липні-вересні їхні платежі в іноземній валюті зросли в порівнянні з квітнем-червнем на 5% та склали 21 млн євро.

Як уточнив Гетманцев, компанія Fenix International Limited, надавач послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, сплатив у поточному році майже $1 млн (у 2022 році – $889,5 тис.)

Він нагадав, що зараз триває кампанія декларування особами-нерезидентами за ІІІ квартал 2023 року.

"Вже по 15 поданих на 17 жовтня деклараціях можна прогнозувати істотне зростання нарахувань ПДВ за цифрові послуги. Остаточні підсумки будуть у другій половині листопада 2023 року", – додав нардеп.

Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. 

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Автор: 

Google (596) податки (2545) Гетманцев Данило (540)
Топ коментарі
+19
Так ГУГЛ услуги на эти деньги предоставил
А ты их просто спиз......л с концами
Гнида эфэсбэшная
показати весь коментар
20.10.2023 13:25 Відповісти
+18
Багато знаю людей які закрили бізнес повязаний з гугл. І кому стало гірше 10млрд це ви отримали собі в кішеню а Україна втратила непрямий дохід у бюджет сотні млрдів. Чмо очкастое.
показати весь коментар
20.10.2023 13:53 Відповісти
+11
Гетманцев це людина кремля - це знають вже і діти в Україні але не Зе виборці.
показати весь коментар
20.10.2023 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Гусаки" в захваті!
показати весь коментар
20.10.2023 12:55 Відповісти
Так ГУГЛ услуги на эти деньги предоставил
А ты их просто спиз......л с концами
Гнида эфэсбэшная
показати весь коментар
20.10.2023 13:25 Відповісти
С меня ни копья не сняли
показати весь коментар
20.10.2023 13:47 Відповісти
Багато знаю людей які закрили бізнес повязаний з гугл. І кому стало гірше 10млрд це ви отримали собі в кішеню а Україна втратила непрямий дохід у бюджет сотні млрдів. Чмо очкастое.
показати весь коментар
20.10.2023 13:53 Відповісти
Все перелічене вами саме те, що й потрібно гетманцеву та його кацапським кураторам.
показати весь коментар
20.10.2023 19:40 Відповісти
Краще б зібрали десяток мільйонів підписів за закриття Youtube-каналу Царград. Google⚠️STOP RUSSIAN TERRORISM ⚠️ на найбільшій у світі інтернет-платформі
показати весь коментар
20.10.2023 14:05 Відповісти
Податків на Гетманцева, а не на Гугл.
показати весь коментар
20.10.2023 14:13 Відповісти
З них 9 мільярдів було вкрадено.
показати весь коментар
20.10.2023 14:28 Відповісти
Пусть лучше объяснит двойное налогооблажение ПДВ фрилансеров работающих на биржах! Один раз они платят ПДВ на бирже, а потом в магазине! Это вообще как?
А так да, украинцы стали беднее на 10 ярдов грн...
показати весь коментар
20.10.2023 14:43 Відповісти
Гетманцев це людина кремля - це знають вже і діти в Україні але не Зе виборці.
показати весь коментар
20.10.2023 14:48 Відповісти
Ця потвора проголосувала ПРОТИ заборони фсбЕшної церкви в Україні. Про що ще можна говорити.
показати весь коментар
20.10.2023 15:11 Відповісти
Це податок з повітря... Ноухау по гетьманцевськи...
показати весь коментар
20.10.2023 15:38 Відповісти
Ти ся, кхурва, заспокоїш? Покидьок Сівковича
показати весь коментар
20.10.2023 16:01 Відповісти
Я работал с Гугл рекламой. Доход составлял 10-20% от оборота. Меня устраивало, деньги раза 4 в месяц можно было прокрутить. Кроме того цены на клик в Украине были меньше, чем везде, за счет этого можно было конкурировать с иностранцами.
Сейчас с налогом на Гугл и двойной конвертацией доллара все будет в убыток.

Но если посмотреть на рынок в целом, то большинство интернет магазинов платят за рекламу в Гугл и все эти налоги автоматически увеличивают цену товара. Дорожают все товары по всей стране! Бизнесы закрываются, инфляция увеличивается. Гениальная схема, короче, чтобы опустить лежащую экономику Украину еще ниже. Ну и денег из бюджета можно больше украсть.
показати весь коментар
20.10.2023 16:08 Відповісти
> Fenix International Limited, надавач послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, сплатив у поточному році майже $1 млн
Это вообще интересный факт, оказывается индустрия для взрослых в Украине не только работает, но и платит налоги. Но если ты этим заняться попробуешь, то это уголовное преступление!
показати весь коментар
20.10.2023 16:12 Відповісти
А скільки податку цей гусак стягнув в користь організації Сівковича-Клюєва ?
показати весь коментар
20.10.2023 16:19 Відповісти
A skil'ky tcya tvaryna perevela u off-shore?
показати весь коментар
20.10.2023 16:57 Відповісти
Гетманцев - фсбшна консерва. Его надо посадить за розвал экономики Украины
показати весь коментар
20.10.2023 22:23 Відповісти
Коли ти передчасно здохнеш(не важливо яким способом,головне пошвидше), то людей які будуть це святкувати буде не меньше ніж після смерті *****.
показати весь коментар
20.10.2023 23:07 Відповісти
Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. https://censor.net/.../kushnir_pro_vidstoronennya_vid.... Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й
показати весь коментар
20.10.2023 23:28 Відповісти
Гроши,не пов'язані з виробництвом це криза та бідність.Це і є ціль.
показати весь коментар
21.10.2023 07:46 Відповісти
Вперше підтримую всі, без винятку , коментарі щодо цієї потвори ґєтманцева..
показати весь коментар
21.10.2023 17:14 Відповісти
корупціонери владіміра александравіча, не можуть спати спокійно, і не мають апетиту коли знають що є в бюджеті гроші і вони ще не вкрадені
показати весь коментар
22.10.2023 09:01 Відповісти

