З українців зібрали понад 10 мільярдів "податку на Google", – Гетманцев

За час дії норми про сплату так званого "податку на Google" і станом на початок жовтня 2023 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету 10,2 млрд грн "податку на Google", який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"За час дії відповідної норми Податкового кодексу України (станом на 1 жовтня) платниками ПДВ зареєструвалися 98 нерезидентів-надавачів цифрових послуг, якими до Державного бюджету сплачено еквівалент 10,2 млрд грн", – зазначив він.

Зокрема, минулого року було сплачено 4,3 млрд грн, у 2023 році і станом на початок жовтня – 5,9 млрд грн.

За словами нардепа, найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix. Їхні обсяги сплати навіть демонструють позитивну динаміку. Зокрема, у липні-вересні їхні платежі в іноземній валюті зросли в порівнянні з квітнем-червнем на 5% та склали 21 млн євро.

Як уточнив Гетманцев, компанія Fenix International Limited, надавач послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, сплатив у поточному році майже $1 млн (у 2022 році – $889,5 тис.)

Він нагадав, що зараз триває кампанія декларування особами-нерезидентами за ІІІ квартал 2023 року.

"Вже по 15 поданих на 17 жовтня деклараціях можна прогнозувати істотне зростання нарахувань ПДВ за цифрові послуги. Остаточні підсумки будуть у другій половині листопада 2023 року", – додав нардеп.

Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?