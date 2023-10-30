Понад 70% українців очікують нових ворожих атак на енергосистему, – опитування

Понад 70% українців вважають ймовірними або очікують нових російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури цього опалювального сезону.

Про це повідомив виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, презентуючи результати відповідного опитування, передає Укрінформ.

"Громадяни дуже високо оцінюють ймовірність такої загрози: 31% опитаних в цілому по країні абсолютно впевнені у російських ракетних атаках по інфраструктурі, ще 43% вважають, що це дуже ймовірно", – сказав Бурковський.

Водночас 14% опитаних вважають атаки малоймовірними, 4% – впевнені, що атак не станеться, 8% важко відповісти на таке питання.

При оцінці наслідків атак 19% респондентів вважають, що вони будуть менш результативними порівняно із атаками минулого опалювального сезону; 45% – очікують тимчасових порушень енергопостачання; 24% – очікують, що наслідки будуть гіршими, ніж минулої зими; 12% респондентів важко оцінити наслідки ймовірних атак.

Соціологи також запитали громадян, чи здатні вони забезпечити свої побутові потреби, якщо російські атаки на енергетичну інфраструктуру матимуть співставні із минулорічними атаками наслідки. Більшість опитаних вважають, що вони зможуть забезпечити свої потреби.

Однак якщо на заході та в центрі України впевнено відповіли на питання по 56% респондентів, на сході таких відповідей було 44%, на півдні – 38%. "На мою думку, це пов'язано із тим, що саме східні та південні області протягом літа були об'єктом найбільш інтенсивних ракетних обстрілів", – прокоментував Бурковський.

Крім того, 58% респондентів на заході країни, 60% у центрі, 51% на півдні та 46% на сході заявили, що зможуть виконувати свої робочі обов'язки, якщо будуть перебої з енергопостачанням. Не зможуть працювати 29% опитаних на заході, 24% у центрі, 28% на півдні та 41% на сході.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 9-15 серпня 2023 року методом особистого інтерв'ю. У ньому взяли участь 2019 респондентів. Похибка опитування – 2,3%.