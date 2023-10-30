Українцям не видаватимуть повістки через "Дію", – Федоров

В Україні не роздаватимуть повістки військовозобов’язаним через додаток "Дія". Крім того, таке нововведення навіть не планується.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що, поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо, – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у "Дії", – сказав Федоров.

У березні 2023 року військовий комісар Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Володимир Арап заявив, що в майбутньому люди зможуть отримувати повістки через "Дію", а виклики в ТЦК будуть здійснюватися в електронному вигляді. Пізніше цю тезу спростували і в Центрі протидії дезінформації і в Міністерстві цифрової трансформації. А віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо, принаймні цього року.

Раніше Федоров повідомив, що в Україні готуються до запуску проєкта так званої "смартмобілізації". Це дасть змогу громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони хочуть мобілізуватися.