Корейська компанія SsangYong готова долучитися до відбудови України, – Агентство відновлення
Корейська промислова компанія SsangYong, яка є експертом у будівництві, готова допомагати з проєктами відбудови в Україні.
Про це повідомляє Агентство відновлення за підсумками візиту делегації компанії.
Представники компанії в межах візиту до України зустрілися з командою Агентства відновлення та відвідали, зокрема, чотири об'єкти в Київській області, які відбудовує Агентство. Це житлові будинки в Бучі та Макарові.
У межах спільної роботи обговорили виклики та дефіцити, де компанія SsangYong може допомогти як експерт у будівництві, а також проєкти, до яких партнери з Кореї готові долучитися.
"Ми розпочали системну співпрацю з представниками найвідоміших корейських компаній, які готові допомагати нам експертизою та розглядати можливості фінансування проєктів відбудови. Це вагома підтримка для швидшого відновлення постраждалих регіонів", – сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
Компанія SsangYong заснована в 1977 році. Виконала 135 проєктів у 20 країнах світу загальною вартістю $9 млрд. Серед них – проєкти відбудови після стихійних лих.
Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку розробило уніфіковані рекомендації для регіональних Служб відновлення, які мають спростити участь комерційних будівельних компаній у державних тендерах.
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