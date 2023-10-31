Українцям виплатили компенсації за пошкоджене майно на 1,5 мільярда гривень, – Шмигаль
Компенсацію за пошкоджене росіянами майно вже отримали 19 тисяч сімей. Загалом вони отримали 1,5 млрд грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Водночас щодо знищеного майна громадяни направили майже 5 тисяч звернень, а мобільному застосунку "Дія" вже згенеровано 346 сертифікатів.
За словами Шмигаля, середня сума кожного близько 2 млн грн. Це ресурс для купівлі нового житла, і незабаром люди зможуть цим скористатися.
"Третій компонент програми – компенсації за зроблені власним коштом ремонти. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться у 2024 році. Механізм буде простим, зрозумілим, аналогічним до інших компонентів "єВідновлення", – додав прем’єр.
Нагадаємо, перший етап передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого можна було отримати компенсацію за повністю знищене житло.
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