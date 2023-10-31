Пивоварний гігант Carlsberg звинуватив Путіна у крадіжці свого бізнесу в Росії

Данський пивоварний концерн Carlsberg розірвав усі зв’язки зі своїм російським бізнесом і відмовляється укладати угоду з російським урядом, яка б зробила захоплення Росією активів легітимним.

Про це генеральний директор пивоварної компанії Якоб Ааруп-Андерсен заявив під час прес-колу після квартального звіту компанії, передає CNN.

Данська група з минулого року намагалася продати свою дочірню компанію "Балтика" в Росії, йдучи шляхом багатьох інших західних компаній, які залишили країну після вторгнення Росії в Україну.

Однак після того, як у червні Carlsberg оголосив, що знайшов покупця для бізнесу, наступного місяця президент Росії Путін розпорядився тимчасово арештувати частку Carlsberg у місцевій пивоварні.

"Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним", – сказав Якоб Ааруп-Андерсен, який обійняв посаду генерального директора у вересні.

Carlsberg мав вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а минулого року списав вартість "Балтики" на 9,9 млрд датських крон ($1,41 млрд).

Ааруп-Андерсен сказав, що через обмежену взаємодію з керівництвом "Балтики" та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного прийнятного вирішення ситуації.

"Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, які якимось чином виправдовують незаконне захоплення нашого бізнесу", – наголосив Ааруп-Андерсен.

Раніше цього місяця Carlsberg у відповідь розірвала ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, які дозволили "Балтиці" виробляти, продавати та продавати всю продукцію Carlsberg у країні.

"Коли ці ліцензії закінчуються разом із пільговим періодом, їм більше не дозволяється виробляти жодну з наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування", – сказав Ааруп-Андерсен.

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Як повідомлялося, 16 липня російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", які належали Carlsberg, а також 100% російського бізнесу Danone.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва, який керував цим підприємством до 2004 року. У 2005 році Боллоєв заснував "БТК груп" – виробника професійного одягу, з 2012 року ця компанія стала єдиним постачальником обмундирування для російської армії. За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики".

Керівництво данського пивоварного концерну Carlsberg Group заявило, що "шоковане" рейдерським захопленням свого бізнесу у Росії на виконання указу Путіна після підписання угоди про його продаж.

Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

При цьому данський пивоварний концерн Carlsberg Group, наприкінці червня підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ. Danone шукала покупця на 75% своїх активів у Росії з можливістю зворотного викупу.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.