Мінагрополітики спрогнозувало зниження цін на овочі весною завдяки програмі будівництва теплиць

Українські аграрії отримали близько 500 млн грн у вигляді грантів на закладку садів, ягідників, виноградників та будівництво теплиць, за якими понад 130 заявок надійшло на здобуття грантів із садівництва, 30 – теплицям.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом видано позитивне рішення на виплату у вигляді грантів (на садівництво та закладку теплиць у 2023 році, – ред.) на суму 590 млн грн. Завдяки цим грантам буде закладено близько 2 тис. га нових садів. Це суттєва цифра, оскільки мова йде про інтенсивне виробництво. Також завдяки грантам буде створено близько 40 га нових теплиць", – сказав чиновник.

Висоцький додав, що завдяки виданим грантам буде створено близько 1200 нових постійних та понад 17,6 тис. сезонних робочих місць, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб у сільській місцевості.

Висоцький повідомив, що найбільш популярними культурами у претендентів грантів на закладку садів були лохина, яблуня та горіх, овочів – огірки та томати.

"У нас передбачена (для реалізації грантової програми, – ред.) досить широка палітра – понад 10 культур, які можна висаджувати. Серед них є і садова суниця, і малина, і виноград, і обліпиха, і слива, і черешня, і фундук – все, що дозволяють вирощувати наші кліматичні умови", – наголосив Висоцький.

Говорячи про вирощування у теплицях, заступник міністра зазначив, що грантова програма охоплює не лише овочеві культури, а й ягоди, квіти, салати.

Міністерство аграрної політики, за словами Висоцького, розраховує побачити перший ефект від реалізації грантової програми, що діє з 2022 року, навесні наступного року, оскільки попит на неї з боку аграріїв був дуже високий.

"Це трохи нівелює різкі цінові перепади між сезонною та тепличною продукцією. У попередні роки ми багато імпортували їх. Відповідно, ціна залежала від обмінного курсу, логістичних ризиків. А тут свіжа продукція вже не так залежатиме від перетину кордону, буде ближче до споживача. Це має вплинути на зниження середньозваженої ціни тепличних овочів", – запевнив заступник міністра.