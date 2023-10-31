В Україні почали активно зростати ціни на молоко

Вартість сировини молока протягом серпня-жовтня 2023 року зросла на 16%, подібних короткострокових цінових стрибків на молочному ринку давно не спостерігалося.

Про це повідомив керівник експертно-аналітичної служби Спілки молочних підприємств України Леонід Тулуш.

"Рівень цін, за якими молокопереробні підприємства постачають свою продукцію у торговельні мережі, насамперед визначається рівнем цін на молоко-сировину. Останні цього сезону почали зростали ще у серпні, причому у вересні-жовтні темп зростання лише прискорився. Загалом цінники на молоко-сировину за останні три місяці зросли більш як на 16% – таких короткострокових цінових стрибків на даному ринку вже давно не спостерігалось", – зазначив Тулуш.

При цьому, за його словами, сезонність, на яку посилаються виробники молока, відіграє у подорожчанні молока далеко не вирішальну роль. Очевидно, що рівень ціни наразі перебуває під впливом дефіциту якісної молоко-сировини та зумовлений тим ажіотажем, який ним породжується.

Тулуш додав, що при цьому в європейських країнах, зокрема в сусідній Польщі, досі триває тренд на зниження цін на молоко-сировину, який розпочався ще наприкінці минулого року.

"Як наслідок, конкурентна перевага вітчизняних молокопродуктів, зумовлена нижчим рівнем цін, стрімко нівелюється.

Що може зробити молокопереробне підприємство, щоб за цих несприятливих умов утримати ціну на полиці, знаходячись між виробником молока, який зараз диктує ціну, і торговельними мережами, які в разі подорожчання відмовляються реалізовувати дорогу вітчизняну продукцію і схиляються у бік завезення більш дешевої імпортної? За цих умов підприємство може тільки балансувати на межі збитковості, демонструючи дива кризового менеджменту", – сказав Тулуш.

За його словами, зростання ціни молочної продукції на полиці буде лише проявом зусиль зі збереження підприємства, та й молочної галузі загалом.

"У цій ситуації для того, щоб ціни на полицях залишилися прийнятними, потрібні або часткова компенсація державою вартості молочної продукції, або збалансоване ціноутворення всіма учасниками виробничого ланцюга. Це допоможе врахувати інтереси споживача, для якого ми всі працюємо", – резюмував Телуш.