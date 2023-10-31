Міненерго спростувало інформацію про планові відключення світла в листопаді

Міністерство енергетики спростовує інформацію про застосування планових відключень електроенергії в листопаді, а електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. Більше того – наразі в резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу в разі збільшення споживання та потреб в електроенергії", – сказано в повідомленні Міненерго.

Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.

У Міненерго звернули увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-терориста росії.

"Наголошуємо: відключення можливі виключно в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. Міненерго звертається до громадян із проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією", – підкреслили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що керівництво поліції Києва та представники операторів мобільного зв’язку узгодили спільні дії під час можливих відключень електроенергії.