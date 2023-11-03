Світові ціни на пшеницю впали за рік на 18%, – ФАО

Світові ціни на продовольство у жовтні знизилися на 10,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. У порівнянні з вереснем ціни впали на 0,5%.

Про це повідомляє продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО, передає Інтерфакс-Україна.



"Невелике зниження порівняно з вереснем відображає падіння індексів цін на цукор, зернові, олії та м'ясо. Водночас індекс цін на молочну продукцію перейшов до зростання", – йдеться в огляді.



Індекс цін на зернові в жовтні був на 1% нижчим за вересневий показник. У річному вираженні падіння становило 17,9%. "У жовтні світові ціни на пшеницю знизилися на 1,9% у зв'язку з вищою, ніж очікувалося, пропозицією США, а також різким загостренням конкуренції між експортерами", – пояснюють експерти.



Індекс цін на олії порівняно з вереснем зменшився на 0,7%. Його зниження триває третій місяць поспіль. У річному вираженні падіння становило 20,7%. Зниження цього індексу відображало падіння вартості пальмової олії, що з надлишком компенсувало зростання світових цін на соєву, соняшникову та рапсову олії, зазначають аналітики.



Індекс цін на молочну продукцію, що опускався дев’ять місяців поспіль, у жовтні, порівняно з вереснем, зріс на 2,2%. Але у річному вираженні "мінус" зберігся і становив 20,1%. У жовтні найбільше підскочили світові ціни на сухе молоко під впливом різкого зростання імпортного попиту як за контрактами з короткими, так і тривалими термінами постачання, особливо з боку країн Північно-Східної Азії. Додатковим фактором зростання цін на молочну продукцію стала обмеженість постачання молока в Західній Європі.



Індекс цін на м'ясо у місячному вираженні знизився на 0,6%, у річному – на 3,4%. Тренд на зниження триває четвертий місяць. У жовтні світові ціни на свинину продовжили знижуватися, що обумовлено, головним чином, млявим імпортним попитом, особливо з боку деяких країн Східної Азії.

Світові ціни на м'ясо птиці, навпаки, дещо зросли через те, що зберігається вплив спалахів пташиного грипу, що обмежує поставки з кількох провідних світових виробників. Споживчий попит, як і раніше, високий, оскільки м'ясо птиці залишається порівняно доступним.



Світові ціни на яловичину та баранину також дещо зросли під впливом сталого імпортного попиту.



Індекс цін на цукор у жовтні після двох місяців зростання знизився на 2,2%. Однак світові котирування, як і раніше, на 46,6% перевищують рівень вересня 2022 року. Падіння в жовтні зумовлене головним чином великими обсягами виробництва в Бразилії.



Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.