Тютюновий гігант Japan Tobacco передумав іти з російського ринку

Японська тютюнова компанія Japan Tobacco International вирішила продовжити свій бізнес у росії.

Про це повідомив директор з корпоративних відносин та комунікацій JTI росія Сергій Глушков, передає Forbes.



За його словами, компанія ухвалила таке рішення "для того, щоб не позбавляти споживачів того продукту, до якого вони звикли".

Водночас JTI не виводитиме на російський ринок пристрій для нагрівання тютюну нового покоління, додав топменеджер. Він додав, що JTI дотримується всіх правил регулювання, як міжнародних, так і на російському ринку.



Як відомо, у березні 2022 року Japan Tobacco оголосила, що зупиняє в росії нові інвестиції та маркетингову діяльність. А у квітні того ж року компанія навіть заявила, що розглядає можливість продажу свого бізнесу в рф.

JTI – найбільша компанія на тютюновому ринку рф з часткою, близькою до 40%. У портфель компанії в росії входять міжнародні марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петро I", "Тройка" та ін. Крім того, JTI продає в РФ електронні системи Logic Compact та системи нагрівання тютюну Ploom.

Як повідомлялося, 24 серпня 2023 року НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу – Philip Morris International та Japan Tobacco International.

Нагадаємо, лише один з найбільших світових виробників тютюнової продукції – британський концерн Imperial Brands – позбувся бізнесу у росії. Imperial Brands plc, колишня Imperial Tobacco Group plc – міжнародна тютюнова компанія, четверта в світі за величиною. Випускає сигарети під брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West та інші.

Про вихід з російського ринку оголосила ще одна тютюнова компанія - British American Tobacco plc (марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" та ін.). BAT ініціювала процес "швидкої передачі" бізнесу в рф відповідно до міжнародного та місцевого законодавства, але про завершення цього процесу невідомо.