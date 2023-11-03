Витрати українців на ліки зросли з початку року на 20%

Виторг українських аптек у січні-вересні 2023 року зріс на 21,56% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 126 мільярдів гривень, хоча кількість упаковок проданих препаратів зменшилася на 6,5% – до 907,89 млн.

При цьому вартість середнього чека у аптеці за підсумками дев'яти місяців 2023 року становила 138,78 грн, що на 30% більше, ніж роком раніше, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані консалтингової компанії "Бізнес Кредит".

Зокрема, продажі лікарських засобів у аптеках за дев'ять місяців зросли на 19,39% – до 98,56 млрд грн. Разом з тим, у натуральному вираженні роздрібний ринок лікарських засобів скоротився на 4,66% – до 637,47 млн упаковок. Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за вказаний період становила 154,51 грн, що на 25,22% більше, ніж роком раніше.

Водночас аптеки збільшили продаж іншої продукції. Зростання аптечних продажів у січні-вересні в натуральному вираженні зафіксовано в сегменті побутової хімії (20,56%), БАДів (20%), мінеральної води (18,7%), лікувальної косметики (17,59%) та спеціальних харчових продуктів (7,63%).

В інших сегментах продаж у натуральному вираженні порівняно з аналогічним періодом 2022 року зменшився.

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Як повідомлялося, у січні-червні 2023 року виторг аптек зріс у грошовому вираженні на 19% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 84,13 млрд грн, хоча у натуральному вираженні кількість проданих препаратів впала на 10,4% – до 612,11 млн упаковок. Середньозважена ціна товарів аптечного кошика у першому півріччі 2023 року становила 137,44 грн – на 33% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.