Росія заблокувала вихід ЄБРР зі складу акціонерів "Московської біржі", – ЗМІ

Комісія російського уряду відмовилася дозволити угоду, яка передбачала продаж Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) його пакета акцій "Московської біржі" місцевій групі Softline.

За даними російського фінансового видання Frank Media, російських чиновників нібито не влаштовує покупець.

Співрозмовники видання стверджують, що наразі компанія Softlineшукає партнера, з яким знову спробує отримати дозвіл на викуп частки ЄБРР.

Крім того, російський уряд вимагатиме від ЄБРР сплатити підвищений внесок до бюджету рф "на рівні 50%", стверджує джерело. Співрозмовник, близький до однієї зі сторін угоди, підтвердив, що вона "справді не закрита".

Як повідомлялося, раніше російська редакція Forbes із посиланням на джерела писала, що російський уряд вимагав від ЄБРР збільшити дисконт при продажі свого пакета акцій "Московської біржі" до 60%, а також сплатити до бюджет рф 20% отриманої суми.

ЄБРР увійшов до капіталу "Московської біржі" у січні 2012 року. Тоді ЄБРР спільно з Російським фондом прямих інвестицій придбали відповідно 6,29% та 1,25% її акцій.

ЄБРР був найбільшим іноземним акціонером "Московської біржі". Станом на 4 квітня 2023 року ЄБРР належало 5,3% акцій ПАТ "Московська біржа".

Станом на 20 жовтня, вартість цього пакета на "Московській біржі" становила 22,76 млрд рублів. У разі застосування 60% дисконту і "податку на вихід" у розмірі 20% ЄБРР міг би отримати за свої акції близько $76,3 млн або 32% їх біржової ціни.

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Росія приєдналася до ЄБРР 1992 року. Внесок росії до капіталу ЄБРР становив 1,2 млрд євро. У квітні 2022 року рада керуючих ЄБРР у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну вирішила заморозити доступ росії до ресурсів банку.

ЄБРР також закрив офіси у москві, але росія залишається акціонером ЄБРР, свідчать дані на його сайті.

Ще у травні минулого року ЄБРР повідомляв, що збирається вийти зі всіх російських активів "якнайшвидше". Інвестиції в російські проєкти було припинено банком ще 2014 року, невдовзі після окупації Криму.

ЄБРР також був акціонером Московського кредитного банку (3,25%) та "СПБ Біржі" (4,9%).