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Нардепу Дубінському оголосили про підозру в організації схеми виїзду ухилянтів

дубінський

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань оголосили народному депутату Олександру Дубінському про підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон (ст. 332 Кримінального кодексу України).

Про це ввечері 3 листопада повідомив прессцентр СБУ.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки він використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Зазначається, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Нардепу Дубінському оголосили про підозру в організації схеми виїзду ухилянтів 01

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності; печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях".

Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

Нардепу Дубінському оголосили про підозру в організації схеми виїзду ухилянтів 02

Як повідомлялося, 1 листопада правоохоронці проводили обшуки за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон. У причетності до схеми підозрювали народного депутата Олександра Дубінського.

Правоохоронці провели сім одночасних обшуків у приміщенні громадської організації, її керівника та засновників, місцях їх проживання, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину кордону.

Автор: 

Дубінський Олександр (59) підозра (162) ухилянти (19)


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