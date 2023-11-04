Комітет Ради схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2024 рік

Бюджетний Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"На комітеті майже без змін текст. Із значних змін це тільки вилучення статті про репрофайлінг (там же КМУ мав можливість обміняти ОВДП у власності НБУ на нові)", – зазначив він.

За словами нардепа, розгляд і фінальне ухвалення бюджету в залі, ймовірно, відбудеться 8 листопада.

Як повідомлялося, напередодні уряд схвалив проєт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання. Зокрема, у документі дохідна частина держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд грн, а потреба у зовнішній фінансовій підтримці зменшена до $41 млрд.