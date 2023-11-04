Президентка Єврокомісії повідомила, коли запровадять новий пакет санкцій проти росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що наступного тижня Європейський союз оголосить про 12-й пакет санкцій проти росії.

Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді, зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"На наступному тижні ми оголосимо новий 12-ий пакет санкцій про рф. Ми будемо впроваджувати санкції поки не настане мир", – розповіла вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що "Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися, як бути європейцями", оскільки, за її словами, "українці вже є європейцями".

"Я впевнена, що ви можете досягнути свої амбіційні цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ до ЄС. Європа хоче інвестувати у вас. І тому ми запроваджуємо план, який надасть 50 млрд євро для вас. Це більше ніж будь-яка країна отримувала після плану Маршала", – заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, "важлива задача – "максимально ефективно" використовувати ці гроші, тому ЄС разом з Україною розробляли "план реформ".

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає новий пакет санкцій проти Росії, які передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 млрд євро.