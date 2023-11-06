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Новини
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В Україні набрав чинності закон про заборону використання салютів та феєрверків

салют,феерверк,феєрверк

Відсьогодні, 6 листопада, в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження деяких видів салютів, феєрверків та петард.

Про це повідомила народна депутатка ("Слуга народу"), заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук у Facebook.

Йдеться про законопроєкт №7438, який президент Володимир Зеленський підписав у травні цього року.

Зокрема, документ передбачає:

  • заборону використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
  • заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
  • заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.

Водночас, заборона на використання піротехніки не поширюється на Збройні Сили України, Національну поліцію та аварійно-рятувальні служби.

Феєрверки класу F1 призначені для загального використання, мають дуже низький рівень небезпеки та шуму, можуть використовуватися у житлових будинках.

Клас F2 має низький рівень небезпеки та шуму, але не призначена для використання у житлових будинках.

Клас F3 призначений для загального використання, але має середній рівень небезпеки. Водночас феєрверки класу F4 є виробами професійного використання і мають високий рівень небезпеки.

Автор: 

ВР (2900) закон (1493) феєрверк (5)


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Топ коментарі
+2
Так в Україні і атофорсаж і зняті глушники ,що своїми звуками нагадують політ ракети ворога ,теж заборонено. Це мабуть у світі одна така країна, усі заборони якої успішно ігноруються пофігістським населенням , при мовчазному ніх@ра небаченню властей.
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06.11.2023 14:53 Відповісти
+1
Ну а далі, як завжди - суворість закону, компенсується необов'язковістю його виконання.
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06.11.2023 15:08 Відповісти
+1
яке покарання?
як в комендантську годину?
на розсуд мєнта? чи побити військового, чи засцяти прикрити нічний клюб?
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06.11.2023 15:23 Відповісти
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06.11.2023 14:39 Відповісти
Так в Україні і атофорсаж і зняті глушники ,що своїми звуками нагадують політ ракети ворога ,теж заборонено. Це мабуть у світі одна така країна, усі заборони якої успішно ігноруються пофігістським населенням , при мовчазному ніх@ра небаченню властей.
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06.11.2023 14:53 Відповісти
Ідіоти! В Україні вже давно діє заборона на використання піротехніки!!!
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06.11.2023 14:58 Відповісти
Ну а далі, як завжди - суворість закону, компенсується необов'язковістю його виконання.
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06.11.2023 15:08 Відповісти
Це на час військового стану?
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06.11.2023 15:13 Відповісти
яке покарання?
як в комендантську годину?
на розсуд мєнта? чи побити військового, чи засцяти прикрити нічний клюб?
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06.11.2023 15:23 Відповісти
..йшов десятий рік війни, як турбожлобшинство Найвеличнівшивого і САМ.. тойво.. підігнало лохторату закон-протухлий свіжачок... вчергове у зебілів "гора народила мишу"
хто там ті інфаркти-інсульти кріпаків рахує... то ж не засланці-дебіли дермаки-шефіри-тищенки...
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06.11.2023 15:38 Відповісти
Створіть ще комітет,який буде слідкувати за виконанням цього закону.І очолить його Тищенко.
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06.11.2023 16:02 Відповісти
Потім за цім комітетом треба комітет за наглядом за комітетом! Потім інший за попереднім-до бескінченності!!!
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06.11.2023 16:55 Відповісти
Як тепер прокурори, судді та ті хто їх призначив, будуть гулянки проводити?
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06.11.2023 16:52 Відповісти
А їзда з прямоточними глушниками ?
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06.11.2023 20:53 Відповісти

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