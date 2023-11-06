В Україні набрав чинності закон про заборону використання салютів та феєрверків

Відсьогодні, 6 листопада, в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження деяких видів салютів, феєрверків та петард.

Про це повідомила народна депутатка ("Слуга народу"), заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук у Facebook.

Йдеться про законопроєкт №7438, який президент Володимир Зеленський підписав у травні цього року.

Зокрема, документ передбачає:

заборону використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.

Водночас, заборона на використання піротехніки не поширюється на Збройні Сили України, Національну поліцію та аварійно-рятувальні служби.

Феєрверки класу F1 призначені для загального використання, мають дуже низький рівень небезпеки та шуму, можуть використовуватися у житлових будинках.

Клас F2 має низький рівень небезпеки та шуму, але не призначена для використання у житлових будинках.

Клас F3 призначений для загального використання, але має середній рівень небезпеки. Водночас феєрверки класу F4 є виробами професійного використання і мають високий рівень небезпеки.