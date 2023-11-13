БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 265 7

Цьогоріч справ про шахрайство зафіксували більше, ніж за два попередні роки загалом, – "Опендатабот"

каорпоративне,шахрайство

За 10 місяців цього року зафіксували 73 160 кримінальних проваджень про шахрайство, що у 1,3 раза більше, ніж загалом за попередні два роки (55 933).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Водночас зазначається, що восени середня кількість нових таких проваджень зменшилася на 17%. У вересні та жовтні, в середньому, на місяць реєструвалося близько 6,8 тисячі нових справ. Для порівняння, з травня по серпень 2023 року, в середньому, відкривалося 8,2 тисячі нових проваджень.

Кількість справ щодо шахрайства (ст. 190) почала стрімко зростати влітку 2022 року. За даними аналітиків, навіть попри помітний спад восени цього року, шахраї все ще активніші, аніж до початку повномасштабного вторгнення. Восени 2021 року, в середньому, відкривалося 1900 справ за статтею про шахрайство.

Утім, попри зростаючу активність шахраїв, частка справ, яка доходить до суду, зменшилась. Так, у 2023 році підозру було вручено по кожній п’ятій справі, а до суду надійшло лише 16,5% від відкритої кількості проваджень.

Для порівняння, за відповідний період у 2021 році до суду доходило 30% від усіх облікованих справ.

Автор: 

шахрайство (326) суд (3344)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шахрайство якого роду, в яких галузях ?
Попередьте людей де його найбільше.
показати весь коментар
13.11.2023 10:21 Відповісти
найбільше його у "владі"
показати весь коментар
13.11.2023 10:24 Відповісти
Мудрий нарід.
показати весь коментар
13.11.2023 10:41 Відповісти
Евангеліє від Матфія почитайте, там написано, що вчитель "ловців людей"=афери в любий спосіб, в тому числі зваби, був дуже класним, і що цікаво Україні подобається, так і живе: "обєбі бліжнєго, либо бліжній об,їбе тебе". Девізи церкви завжди співпадають з девізами влади. Знаєте чому? Тому що всі лізуть в царі, тобто зайнять місце БОГА, ну й звичайно - БОГ показує "наскільки царі". АРХ М
показати весь коментар
13.11.2023 11:08 Відповісти
Мож уявити скількі не "зафіксовано". Тоб то з яких йдуть откати Zеленим.
показати весь коментар
13.11.2023 12:39 Відповісти
бездіяльність мусоров, багато йде виплат за поранення чи загибель воїна і ніхто родичам не пояснює, що можна робити з баблом і що не можна, тому що у них совість жаба розірвала.
показати весь коментар
13.11.2023 12:54 Відповісти
якщо навіть ти не шахрай, а маєшь проблему з виплатою кредиту - то вже можуть вручити підозру, що шахрай
показати весь коментар
13.11.2023 15:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 