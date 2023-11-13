Цьогоріч справ про шахрайство зафіксували більше, ніж за два попередні роки загалом, – "Опендатабот"

За 10 місяців цього року зафіксували 73 160 кримінальних проваджень про шахрайство, що у 1,3 раза більше, ніж загалом за попередні два роки (55 933).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Водночас зазначається, що восени середня кількість нових таких проваджень зменшилася на 17%. У вересні та жовтні, в середньому, на місяць реєструвалося близько 6,8 тисячі нових справ. Для порівняння, з травня по серпень 2023 року, в середньому, відкривалося 8,2 тисячі нових проваджень.

Кількість справ щодо шахрайства (ст. 190) почала стрімко зростати влітку 2022 року. За даними аналітиків, навіть попри помітний спад восени цього року, шахраї все ще активніші, аніж до початку повномасштабного вторгнення. Восени 2021 року, в середньому, відкривалося 1900 справ за статтею про шахрайство.

Утім, попри зростаючу активність шахраїв, частка справ, яка доходить до суду, зменшилась. Так, у 2023 році підозру було вручено по кожній п’ятій справі, а до суду надійшло лише 16,5% від відкритої кількості проваджень.

Для порівняння, за відповідний період у 2021 році до суду доходило 30% від усіх облікованих справ.