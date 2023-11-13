Єврокомісія радить Україні відмовитися від скандального закону про реформу містобудування

Європейська комісія рекомендує Україні відхилити законопроєкт №5655 про реформу містобудування, хоча він ухвалений Верховною Радою і вже майже рік перебуває на підписі в Офісі президента.

Про це свідчить звіт про політику розширення ЄС, передає Інтерфакс-Україна.



"Україні слід утриматися від ухвалення закону про міське планування у його нинішній формі, оскільки він створює ризики сумлінності, що виникають внаслідок делегування надмірних контрольних повноважень у сфері міського планування від державних підприємств до приватних організацій та призводить до безправ'я місцевої влади у цій сфері", – йдеться у звіті.



У ньому також наголошується на необхідності завершення реформи децентралізації в країні.



"Проєкт конституційних поправок зокрема, спрямованих на забезпечення того, щоб реформа децентралізації була стійкою та незворотною, ще не було реалізовано через заборону на внесення змін до Конституції під час воєнного стану", – наголошується в документі.



На думку ЄК, зокрема, ще не створено правил нагляду за діяльністю місцевих органів влади відповідно до Європейської Хартії місцевих органів влади самоврядування; слід продовжити роботу з надання юридичної правосуб'єктності муніципалітетам відповідно до публічного права на основі європейської практики.



Щодо фіскальної децентралізації, то наголошується на необхідності забезпечити міцну місцеву податково-бюджетну базу, щоб уникнути непропорційної фінансової вразливості муніципалітетів.



"Це можна зробити через справедливий розподіл прибуткового податку муніципалітетам, де фактично проживають платники податків. Також потрібне розширення джерел місцевого оподаткування", – наголошується у звіті.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" у грудні 2022 року, однак президент його досі не підписав.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вказувало на низку проблемних положень документа, зокрема фактичну легалізацію незаконного будівництва.

Проти ухвалення цього законопроєкту також виступала Національна спілка архітекторів України, низка мерів обласних центрів, а також ряд громадських організацій.

Зокрема, рух "Чесно" зауважував, що законопроєкт №5655 передусім вигідний забудовникам. Зокрема, ним передбачено створення так званих приватних ДАБІ, які будуть контролювати забудовників і при цьому будуть створені тими ж забудовниками. Крім того, законопроєкт звужує кількість підстав для знесення самобудів.

Також проти ухвалення законопроєкту у нинішній редакції виступає Асоціація міст України, яка висловила численні зауваження та пропозиції до законопроєкту.