"Нафтогаз" обіцяє викупити увесь газ у приватних видобуваючих компаній, – Чернишов

НАК "Нафтогаз України" зможе викупити наступного року весь запропонований приватними газовидобувними компаніями газ у випадку продовження заборони на його експорт.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

"НАК готовий придбати весь обсяг газу, який запропонує приватний сектор. Ми будемо готові його купувати, бо нам важлива підтримка компаній та їх ліквідності, щоб у жодному разі не зменшився український видобуток. Я впевнений, що ми з цим впораємося, як впоралися цього року, викупивши 700-800 млн куб. м газу", – сказав Чернишов.

Він уточнив, що йдеться про той обсяг газу, який "приватні компанії не продадуть в економіку".

"Можливо, вони продадуть весь обсяг, і наша участь не буде потрібна, але зараз ми розуміємо, що поки що економіка не зможе споживати весь цей обсяг. Хоча я і сподіваюся, що все-таки споживання зростатиме, тому що воно вже зростає", – додав голова "Нафтогазу".

Відповідаючи на запитання, наскільки, на його думку, реальна перспектива збереження заборони експорту газу наступного року, Чернишов зазначив: "Під час війни це такі непопулярні кроки, що забезпечують стабільність енергопостачання. Поки що ми не можемо дозволити припинити це. Але УЕБ нарешті почала працювати на повну, і приватники мають отримати можливість продажу цього продукту".

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Як повідомлялося, минулого тижня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яке передбачає продовження заборони на експорт природного газу українського походження у 2024 році.

Нагадаємо, у 2023 році "Нафтогаз" почав купувати газ в українських приватних видобувних компаній у квітні.