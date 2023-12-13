Новий потяг із Чопа до Праги можуть запустити до кінця року

У переговорах з чеською залізничною компанією RegioJet про запуск потяга за маршрутом Чоп – Прага виникли труднощі, проте все ще існує можливість, що його вдасться запустити до кінця року.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко розповів на підсумковій зустрічі команди Мінінфраструктури з дипломатами та громадськістю, передає Інтерфакс-Україна.

"З Regiojet у нас відбулися всі переговори. Комерційні та технічні питання були улагоджені. Але зараз Regiojet хоче дещо найкращі умови комерційні… Ми на це не згодні, тому ведемо переговори. Однак у нас дедлайн – щоб ми закінчили до кінця року", – сказав Лещенко.

Він висловив сподівання на завершення переговорів, але наголосив, що "Укрзалізниця" не може піти на таке раптове підвищення їхнього запиту".

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Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги у партнерстві з RegioJet із середини листопада.

Власник RegioJet Радім Янчура розповідав, що рейс "Чоп-Прага" матиме три вагони на 140 місць, з них 80 місць у спальних вагонах, 60 – у вагонах з місцями для сидіння.

За його словами, ціна квитка мала б становити близько 25 євро. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі становитиме 13 годин 30 хвилин, включаючи паспортний контроль на словацькому кордоні.

Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда "Прага-Кошице", що складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком та вечерею.

Янчура уточнював, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укразалізниці" плату за доступ до інфраструктури.