Наступного року роботодавці за кошти держави зможуть облаштувати 10 тисяч робочих місць для людей із інвалідністю

У 2024 році держава зможе допомогти роботодавцям облаштувати 10 тис. робочих місць для людей із інвалідністю.

"На сьогодні ми як держава маємо сповідувати чітку філософію – наші громадяни або працюють, або захищають країну. Це питання нашої обороноздатності та економічної стійкості. Наше завдання – зробити так, щоб кожен, хто хоче працювати, мав таку можливість, зокрема, законодавчу, і не мав бар'єрів для реалізації такого прагнення", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі зі спільнотою "Бізнес без бар'єрів".

Вона додала, що серед пріоритетів – вдосконалення трудового законодавства та усунення бар'єрів на робочому місці, зокрема, через обладнання таких місць спеціальними меблями, застосунками, необхідними для людей з інвалідністю, щоб вони могли почуватись комфортно та безпечно в робочому середовищі.

Також Свириденко відзначила важливість програми підвищення продуктивності на роботі – ідеології wellbeing, яку бізнес уже почав впроваджувати як частину своєї корпоративної культури

За словами віцепрем'єрки, до кінця місяця буде винесений на обговорення новий проект Кодексу законів про працю.

Свириденко нагадала, що в серпні цього року уряд запровадив програму виплати компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб із інвалідністю. Згідно з нею, роботодавець може отримати від держави компенсацію за придбані для своїх співробітників з інвалідністю спеціальні меблі, обладнання, допоміжні засоби в розмірі до 100,5 тис. грн – для облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю І групи, до 67 тис. грн – для осіб з інвалідністю ІІ групи.

На сьогодні роботодавці вже отримали 41 компенсацію за облаштування робочих місць на понад 2 млн грн. Середній рівень компенсації складає 55 тис. грн.

"У наступному році держава зможе допомогти роботодавцям облаштувати щонайменше 10 тис. робочих місць для людей із інвалідністю. Ми закладаємо на цю програму 660 млн грн. Тож закликаю бізнес скористатись нею і усунути бар'єри на робочому місці для своїх співробітників", – сказала Свириденко.

Щодо програм підвищення продуктивності на роботі, то одним з проектів в цьому напрямку, який запустило Мінекономіки разом з партнерами, є додаток BetterMe, що допомагає людині запобігти вигоранню на робочому місці. З часу оголошення цієї ініціативи до неї долучились вже 300 роботодавців, зокрема й Мінекономіки, співробітники яких можуть безкоштовно завантажити додаток на телефон та підтримувати своє фізичне й ментальне здоров’я.