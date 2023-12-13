Мінекономіки запропонувало скасувати 74% санітарних норм

Міністерство економіки пропонує скасувати 74% від усіх державних санітарних правил і норм у рамках реформи дерегуляції.

Про це заступник міністра Олексій Соболев заявив під час обговорення цієї пропозиції з підприємцями та органами влади, повідомляє пресслужба міністерства.

"Коли ми (в рамках засідань Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції, МРГ) переглядали регулювання в сфері охорони здоров'я, виявилось, що велика частина регулювання пов'язана з державними санітарними правилами та нормами. І подекуди санпіни застарілі, а ринок і технології значно просунулись. І таким чином підприємці ведуть бізнес не оптимальним шляхом. Тому ми маємо переглянути цю частину регулювання", – пояснив Соболев.

Керівниця сектору регулювання Офісу ефективного регулювання Ганна Башняк уточнила, що під час інвентаризації та перегляду учасники робочої групи виявили 298 чинних інструментів державного регулювання, які містяться в державних санітарних нормах та правилах.

"Це вкрай високий показник, адже складає третину від загальної кількості інструментів державного регулювання, що було виявлене протягом року роботи МРГ. За результатами перегляду, запропоновано скасувати 222 інструменти державного регулювання, а це – 74% від загальної кількості... Решту інструментів рекомендовано оптимізувати та привести у відповідність до чинного законодавства", – розповіла Башняк.

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Як повідомлялося, за результатами перегляду інструментів регулювання для бізнесу у сільськогосподарській галузі робоча група при Мінекономіки рекомендувала скасувати або осучаснити 96% із проаналізованих 120 інструментів (дозволів, довідок, декларацій тощо).