Словацькі перевізники частково відновили рух вантажівок на кордоні з Україною

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлений.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.

Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по два автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Нагадаємо, 11 грудня представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".