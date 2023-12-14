Нацбанк знизив ставки за депозитними сертифікатами

Із 15 грудня Національний банк знижує ставку з розміщення депозитних сертифікатів овернайт до 15%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Із 15 грудня облікова ставка, а разом з нею і ставка за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт встановлюються на рівні 15%. На 1 в. п. знижуються також інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами – до 19%, а ставка за кредитами рефінансування – до 21%", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нацбанк продовжу пом’якшувати процентну політику з огляду на те, що зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні на тлі подальшого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, а також успішної адаптації валютного ринку до нового курсового режиму.

Попередні кроки з пом’якшення процентної політики привели до помірного зниження номінальних ринкових ставок за гривневими інструментами, що відповідало очікуванням НБУ.

Так, середньозважена ставка за строковими депозитами для населення терміном від трьох місяців знизилася до 14,7% у листопаді. Дохідність ОВДП на вторинному ринку зменшилася до 16-19,7% залежно від строку погашення.

В НБУ наголосили, що подальша динаміка облікової ставки залежатиме від розвитку інфляційних процесів, стану валютного ринку, ритмічності надходження та достатності обсягів міжнародної допомоги, ситуації з безпековими ризиками та інших чинників.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення з 15 грудня знизити облікову ставку з 16% до 15% річних.