Путін пообіцяв росіянам зниження "космічних" цін на "Жигулі"

Російський президент Путін назвав "занадто серйозним" зростання цін на російські автомобілі, які збирають з китайських комплектуючих, і пообіцяв, що вони знизяться.

Про це Путін заявив на пресконференції, відповідаючи на журналісці, яка запитала його, чому ціни на машини "АвтоВАЗу" "злетіли в космос", передає "Коммерсант".

"Ну, не в космос полетіли, відсотків на 40%... Згоден, 40% – це теж багато, розумію", – визнав Путін.

Він пояснив цю ситуацію подорожчанням іноземних комплектуючих.

Водночас Путін пообіцяв, що ціни на російські автомобілі знижуватимуться разом зі зростанням виробництва.

"Найголовніше створювати свої власні платформи та їх розвивати. Це потребує часу. Впевнений, що так і буде. І ціни підуть униз... І АвтоВАЗ, треба сказати, з кількістю справляється, але чим більше буде, тим меншою буде ціна", – висловив сподівання російський диктатор.

За словами Путіна, Росія практично втратила галузь виробництва автокомпонентів після виходу іноземних компанії з російського ринку у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Попри це, на його думку, російський автопром "не звалився".

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Як повідомлялося, за даними місцевих дилерів, наступного року нові автомобілі в Росії подорожчають на 10-25%, зростання цін очікується майже у всіх сегментах.

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих.

Через це в умовах санцій російські виробники автомобілів масово переходять на складання машин з готових китайських машинокомплектів. У червні "АвтоВАЗ" розпочав складання кросовера Lada X-Cross 5 на заводі в Санкт-Петербурзі, де раніше виробляли автомобілі японського концерну Nissan, який пішов з Росії. Фактично Lada X-Cross 5 є китайським кросовером FAW Bestune T77 з логотипом "АвтоВАЗу".

Раніше китайські автомобілі під власним брендом у Росії почав збирати "Москвич", запущений на потужностях російських підприємств Renault. На "Москвичі" випускаються моделі, що повторюють машини JAC, але офіційно це ніколи не підтверджувалося.