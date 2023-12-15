Кількість авто в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" повернулася до доблокадних показників

Кількість автомобілів, які перетинають кордон із Польщею у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", повернулося до рівня показників початку блокади.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Поступово, з кожним днем вантажопотік зростає. За вчорашній день (14 грудня, – ред.) напрям перетнув 1,2 тис. вантажних транспортних засобів в обидві сторони, більше – у напрямку України. І це, власне, практично ті ж показники, які були до блокади, яка розпочалася 6 листопада", – сказав Демченко.

Раніше повідомлялося, що розблокований 11 грудня пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Польщею може бути знову заблокований.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

11 грудня стало відомо, що Польща розблокувала найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною.