В Україні почали стрімко зростати ціни на моркву

Підвищений попит у сегменті якісної моркви на українському ринку призвів до чергового подорожчання цієї продукції. Причиною збільшення попиту на дану продукцію виробники називають активізацію закупівельної діяльності з боку великих оптових компаній і роздрібних мереж напередодні Нового року, а також завершення реалізації моркви з необладнаних сховищ.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Наразі відвантаження моркви з місцевих господарств здійснюються по 10-14 грн/кг ($0,27-0,38/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами гравців ринку, зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності в сегменті якісної моркви.

Повідомляють, що більшість господарств призупинили продажі моркви в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг урожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують тільки надлишки, внаслідок чого пропозиція на ринку дещо обмежена.

Наразі морква в Україні все ж надходить у продаж у середньому на 31% дешевше, ніж в аналогічний торішній період.

Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як результат, до зниження цін.