Польські виробники вимагають заборонити імпорт українського цукру

Польські виробники цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з проханням негайно заборонити імпорт до Польщі українського цукру, тому що вважають його загрозою для свого бізнесу.

Як повідомляє RMF24, звернення ініціювала Національна асоціація виробників цукрового буряка, передає Європейська правда.

Вони аргументують це тим, що після тимчасового призупинення дії квот на імпорт української сільськогосподарської продукції у ЄС імпорт українського цукру зріс у десятки разів і це найбільше вдарило по підприємцях сусідніх з Україною держав Євросоюзу.

"Останніми місяцями у Польщі та інших сусідніх з Україною державах спостерігалося суттєве зниження цін на цукор, що ставить польську індустрію у менш конкурентне становище, порівняно з країнами Західної Європи", – заявляють в асоціації.

Підприємці вимагають заборонити імпорт українського цукру у Польщу за прикладом Словаччини та Угорщини. Вони вважають, що рішення ЄС про скасування квот для імпорту сільськогосподарської продукції України не має продовжуватися, коли сплине термін його дії у червні 2024 року.

Виробники просять нового міністра сільського господарства Чеслава Секерського заборонити імпорт українського цукру та просувати у Брюсселі скасування рішення про необмежений доступ української сільгосппродукції на ринок ЄС, повернувши квоти, які існували раніше.

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Представник Польської селянської партії Кшиштоф Пащик у відповіді на питання про потенційне ембарго сказав, що "не думає, що ембарго є правильним рішенням". За його словами, питання потрібно вирішувати у перемовинах з Україною та Євросоюзом.

"Нам потрібні хороші, конструктивні перемовини з українською стороною. Останнім часом у наших відносинах було забагато поганих емоцій. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо її у боротьбі з Росією, але й повинні м’яко наголошувати, що деякі наші інтереси не можна ставити під загрозу", – зазначив він.

Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.