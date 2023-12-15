Видатки держбюджету на соцвиплати перевищили 400 мільярдів, – Мінфін
Упродовж січня-листопада 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 407,9 млрд грн, зокрема у листопаді – 36,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, було спрямовано:
- 249,2 млрд грн (із них у листопаді – 22,7 млрд грн) – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
- 93,8 млрд грн (із них у листопаді – 8,2 млрд грн) – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- 39,8 млрд грн (із них у листопаді – 3,3 млрд грн) – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 22,2 млрд грн (із них у листопаді – 2 млрд грн) – на соціальний захист дітей та сім’ї;
- 2,7 млрд грн (із них у листопаді – 0,5 млрд грн) – на соціальний захист осіб з інвалідністю;
- 0,2 млрд грн (із них у листопаді – 0,02 млрд грн) – на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.
За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, цього року за рахунок міжнародних партнерів було 100% профінансовано пенсії, житлові субсидії, надано допомогу дітям і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам.
Раніше повідомлялося, що в січні-жовтні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 371,3 млрд грн, зокрема в жовтні – 35,42 млрд грн.
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