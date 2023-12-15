Видатки держбюджету на соцвиплати перевищили 400 мільярдів, – Мінфін

Упродовж січня-листопада 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 407,9 млрд грн, зокрема у листопаді – 36,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, було спрямовано:

249,2 млрд грн (із них у листопаді – 22,7 млрд грн) – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

(із них у листопаді – 22,7 млрд грн) – на фінансове забезпечення виплати пенсій, та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду; 93,8 млрд грн (із них у листопаді – 8,2 млрд грн) – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

(із них у листопаді – 8,2 млрд грн) – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; 39,8 млрд грн (із них у листопаді – 3,3 млрд грн) – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

(із них у листопаді – 3,3 млрд грн) – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам; 22,2 млрд грн (із них у листопаді – 2 млрд грн) – на соціальний захист дітей та сім’ї;

(із них у листопаді – 2 млрд грн) – на соціальний захист дітей та сім’ї; 2,7 млрд грн (із них у листопаді – 0,5 млрд грн) – на соціальний захист осіб з інвалідністю;

(із них у листопаді – 0,5 млрд грн) – на соціальний захист осіб з інвалідністю; 0,2 млрд грн (із них у листопаді – 0,02 млрд грн) – на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, цього року за рахунок міжнародних партнерів було 100% профінансовано пенсії, житлові субсидії, надано допомогу дітям і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам.

Раніше повідомлялося, що в січні-жовтні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 371,3 млрд грн, зокрема в жовтні – 35,42 млрд грн.