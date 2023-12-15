У Польщі зменшилась кількість українських біженців, які хочуть залишитися там назавжди

Тільки 20% українців висловили чіткий намір залишитись у Польщі назавжди, 13% планують перебувати тут до 5 років, 11% залишаться щонайменше на рік, 10% – на пів року.

Про це йдеться у дослідженні міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Persomal, передає liga.net.

У березні залишатися жити в Польщі назавжди збиралися 38% українців, які виїхали через війну. Восени 2022 року такі плани мали 35% українців.

Більшість опитаних у листопаді 2023 року українців – 46% – не змогли визначитися, чи варто їм залишатися у Польщі, повернутися додому чи переїхати до іншої європейської країни.

Такий високий відсоток тих, хто сумнівається, пов'язаний із запланованим підвищенням мінімальної зарплати в Польщі з 1 січня 2024 року – до 3222 злотих (близько 30 тис. грн), вважають в агентстві. Підвищення зарплати буде рекордним за останні 15 років.

В агентстві пояснюють, що підвищення мінімальної заробітної плати найбільш позитивно позначиться на працівниках низькокваліфікованих професій: заводських робітниках, пакувальниках тощо.

Як повідомлялося, вперше з березня цього року в Польщі зросла кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом – на кінець жовтня цього року ця цифра перевищила 957 тисяч осіб, що свідчить про зміну тенденції на спад.