БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 242 5

У Польщі зменшилась кількість українських біженців, які хочуть залишитися там назавжди

біженці,українці

Тільки 20% українців висловили чіткий намір залишитись у Польщі назавжди, 13% планують перебувати тут до 5 років, 11% залишаться щонайменше на рік, 10% – на пів року.

Про це йдеться у дослідженні міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Persomal, передає liga.net.

У березні залишатися жити в Польщі назавжди збиралися 38% українців, які виїхали через війну. Восени 2022 року такі плани мали 35% українців.

Більшість опитаних у листопаді 2023 року українців – 46% – не змогли визначитися, чи варто їм залишатися у Польщі, повернутися додому чи переїхати до іншої європейської країни.

Такий високий відсоток тих, хто сумнівається, пов'язаний із запланованим підвищенням мінімальної зарплати в Польщі з 1 січня 2024 року – до 3222 злотих (близько 30 тис. грн), вважають в агентстві. Підвищення зарплати буде рекордним за останні 15 років.

В агентстві пояснюють, що підвищення мінімальної заробітної плати найбільш позитивно позначиться на працівниках низькокваліфікованих професій: заводських робітниках, пакувальниках тощо.

Як повідомлялося, вперше з березня цього року в Польщі зросла кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом – на кінець жовтня цього року ця цифра перевищила 957 тисяч осіб, що свідчить про зміну тенденції на спад.

Автор: 

біженці (694) мігранти (432) Польща (2426) переселенці (460)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ні про що не говорить. Особисто знаю родину біженців яка з Польші переїхала до Австрії
показати весь коментар
15.12.2023 18:29 Відповісти
це говорить про ставлення поляків до українських біженців, а воно за рік помінялося від нейтрального до відверто ворожого. А навесні 22-го помічався навіть ентузіазм та підтримка
показати весь коментар
15.12.2023 18:43 Відповісти
польша добыковалась
показати весь коментар
15.12.2023 19:01 Відповісти
До чого? Їм від цього ні гаряче ні холодно від того, що біженці поїдуть. Не було їх раніше, не стане зараз, багато не зміниться. А навіть якщо виїдуть і заробітчани, а всі однак не виїдуть, то там ще філіпінці на черзі та інші, які їх замінять.
показати весь коментар
15.12.2023 19:36 Відповісти
Й що з того?
Поляки самі , декілька млн., не хочуть залишатися у Польщі їдуть у Британію (у Британії за весь час небачив жодної фірми де б не працював принаймні хочь один Поляк), Німеччину , ще кудись. Люди шукають де їм більше подобається - це нормально.
показати весь коментар
15.12.2023 20:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 