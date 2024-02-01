"Досягли компромісу": "Укрнафта" сплатила понад 20 мільйонів за управління заправками Glusco

ПАТ "Укрнафта" сплатило до державного бюджету 21 млн грн гарантованих платежів за управління мережею заправок Glusco.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Арештовані активи "мережа АЗС Глуско" мають повноцінно працювати на потреби країни, приносити прибуток державі та бути джерелом сплати податків до державного бюджету", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укрнафта", виконуючи умови договору управління, здійснило платіж за декілька місяців.

Також підприємство спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів підписали спільну заяву на концентрацію на адресу Антимонопольного комітету.

Як уточнили в компанії, після погодження з АМКУ "Укрнафта" зможе розпочати фактичне управління мережею АЗК Glusco.

Як повідомлялося, раніше АРМА ініціювало перед урядом скасування розпоряджень і розірвання договорів з ПАТ "Укрнафта", яке управляє арештованими активами Glusco, пов’язану з Віктором Медведчуком. Договір про управління мережею "Укрнафта" та АРМА підписали у вересні 2023 року.

За місяць до того АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.