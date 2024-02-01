Лідери ЄС одноголосно погодили новий пакет на 50 мільярдів євро для України (оновлено)

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter.

"Є рішення. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", – наголосив він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував європейським партнерам за це рішення. "Ukraine Facility – це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту", – зазначив він у Telegram.

У підсумковому документі за підсумками засідання Європейської ради зазначається, що виділення коштів з нової багаторічної фінансової програми (MMF) для України буде пов'язане з виконанням певних умов.

"Європейська Рада наголошує на необхідності сприяти відповідальності України за своє відновлення та зусилля з реконструкції за допомогою Плану, який має підготувати український уряд, який міститиме порядок денний реформ та інвестицій в Україні на шляху до вступу в ЄС", – йдеться у документі.

Передумовою для підтримки України в рамках механізму MMF вказані підтримка ефективних демократичних механізмів, у тому числі багатопартійної парламентської системи та верховенства права, а також дотримання прав людини, зокрема, прав меншин.

На підставі річного звіту Єврокомісії про виконання механізму MMF в Україні, Європейська рада щороку проводитиме дебати.

Загалом, Євросоюз планує спрямувати на допомогу Україні в рамках MMF у 2024-2027 роках до 50 мільярдів євро. З них 33 мільярди євро нададуть у вигляді кредитів, ще 17 мільярдів євро становитиме безповоротна підтримка в рамках нового інструменту "Український резерв".

Раніше стало відомо, що Євросоюз може погодитися щороку переглядати програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років. Цього раніше вимагала Угорщина, яка завзято блокувала виділення допомоги.

Утім, такі перегляди не потребуватимуть одноголосного рішення країн Євросоюзу. Будапешт наполягав на одноголосних рішеннях.

Минулого місяця Будапешт наклав вето на пакет допомоги Києву у розмірі 50 млрд євро, який передбачає фінансування до 2027 року. Угорщина заявила, що зможе схвалити таке фінансування лише у випадку, якщо рішення про нього можна буде щороку переглядати.