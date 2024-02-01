НАБУ проводить обшук у центральному офісі "Укрнафти"
Зранку 1 лютого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшук у головному офісі ПАТ "Укрнафта".
Про це повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на джерела. Згодом інформацію про обшуки підтвердили у самій "Укрнафті".
"Всю необхідну інформацію за запитами НАБУ було надано. Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності", – запевнили в компанії.
За даними співрозмовників ЕП в "Укрнафті", обшук проводять у справі про закупівлю труб.
"Контракт з "Інтерпайп", критична закупівля труб для уникнення падіння видобутку нафти", – розповів неназваний співрозмовник компанії про причини обшуків правоохоронців.
Відомо, що у травні 2023 року "Укрнафта" без конкурсу купила у ТОВ "Інтерпайп Україна" насосно-компресорних труб на 282 млн грн, писало видання Наші гроші.
Тоді в компанії пояснювали, що провели закупівлю за переговорною процедурою через критичний ризик втрати обсягів видобутку через відсутність на складах запасів насосно-компресорних труб (НКТ).
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Нагадаємо, у листопаді 2022 року підконтрольні Ігорю Коломойському стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" передали в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
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Що там за розсадник...?
СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.