Найбільший виробник яєць в Україні різко збільшив експорт

Агрохолдинг "Овостар Юніон", один з провідних виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, у 2023 році зменшив продажі яєць, але значно збільшив їх експорт.

Загалом обсяг виробництва яєць підприємствами холдингу у 2023 році зменшився на 1% – до 1531 млн штук, а обсяг продажів у сегменті яєць у шкаралупі впав на 10% – до 970 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на біржове повідомлення компанії.

Водночас "Овостар" збільшив експорт яєць одразу на 18,6% – до 344 млн штук, що становило 35% від загального обсягу продажів у цьому сегменті порівняно з 27% у 2022 році.

Крім того, обсяг переробки яєць у 2023 році зріс на 15% – до 492 млн штук. При цьому виробництво сухих яєчних продуктів зменшилось на 1% – до 2,51 тис. тонн, а випуск рідких яєчних продуктів зріс на 20% – до 13 тис. тонн.

Уточнюється, що обсяг реалізації сухих яєчних продуктів зріс на 15% – до 2,47 тис. тонн, зокрема експорт – на 17,2%, до 1,7 тис. тонн, що підвищило його частку до 69% із 68%.

Обсяг реалізації рідкої яєчної продукції у 2023 році збільшився на 20% порівняно з 2022 роком і становив 12,83 тис. тонн, у тому числі експорт – на 19,8%, до 5,17 тис. тонн, що зберегло його частку на рівні 40%.

Загалом підприємства агрохолдингу у минулому році збільшили чисельність поголів'я до 7,7 млн голів, у тому числі 6,4 млн курей-несучок порівняно з 7, 2 млн та 6 млн роком раніше.

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Як повідомлялося, "Овостар Юніон" за дев’ять місяців 2023 року збільшив виторг від продажу основної продукції в доларовому еквіваленті на 42,4% – до $168,3 млн, завдяки зростанню цін на яйця та рідкі яєчні продукти.

У першому півріччі 2023 року "Овостар" отримав $20,63 млн чистого прибутку, тоді як аналогічний період 2022 року завершив із чистими збитками $19,78 млн. Його виручка за шість місяців цього року збільшилася на 56,8% – до $88,69 млн переважно завдяки зростанню цін на її продукцію.

У 2022 році "Овостар" знизив виробництво яєць на 9% – до 1,55 млрд штук, продажі – на 6%, до 1,08 млрд штук. При цьому продаж сухих яєчних продуктів скоротився на третину – до 2,13 тис. тонн, рідких – на 26%, до 10,62 тис. тонн.

Компанія у 2022 році отримала $6,09 млн чистого прибутку, що у 3,7 раза більше, ніж у 2021 році. Його виторг за минулий рік збільшився на 1,7% – до $135,63 млн.